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В Москве отменили концерт «Ленинграда»

В Москве отменен концерт «Ленинграда» на стадионе Лужники
Первый за год крупный концерт «Ленинграда» в Лужниках отменен. Организатор отметил, что решение принято по независящем от него причинам. Шнуров ранее выступал в поддержку артистов, чьи концерты отменяют
Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября на стадионе «Лужники» отменен. Об этом сообщил билетный оператор Kassir.ru.

Выступление не состоится «по причинам, не зависящим от организатора», говорится в сообщении. Точных причин отмены билетный оператор не прояснил. Вернуть деньги за билеты можно до конца ноября.

На страницах группы и ее лидера Сергея Шнурова не появилось сообщений об отмене концерта. Организатор SAV Entertainment удалил страницу о концерте «Ленинграда» со своего сайта.

Это было единственное запланированное на ближайшее время выступление «Ленинграда», предыдущий крупный концерт группы прошел 10 сентября 2022-го. Последний к этому моменту клип музыкантов вышел в апреле на песню «Принцип».

Прошлой осенью Шнуров заявил, что концерты группы в Санкт-Петербурге отменены из-за конфликта с губернатором города Александром Бегловым. Тогда же Шнуров участившиеся случаи отмен выступлений других музыкантов: «Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить».

За два дня до выступления на церемонии закрытия матча за Суперкубок России в Петербурге группу заменили на «Танцы минус» и «Би-2». Власти города в ответ заявили, что не получали запросов от «Ленинграда» по выступлению на городских площадках.

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«Могу ответить одним словом: «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России», — так Шнуров комментировал весной появившиеся в телеграм-каналах сведения о его отъезде из страны.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Ленинград» Лужники Сергей Шнуров отмена концертов
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