В Москве отменили концерт «Ленинграда»
Концерт группы «Ленинград», запланированный на 16 сентября на стадионе «Лужники» отменен. Об этом сообщил билетный оператор Kassir.ru.
Выступление не состоится «по причинам, не зависящим от организатора», говорится в сообщении. Точных причин отмены билетный оператор не прояснил. Вернуть деньги за билеты можно до конца ноября.
На страницах группы и ее лидера Сергея Шнурова не появилось сообщений об отмене концерта. Организатор SAV Entertainment удалил страницу о концерте «Ленинграда» со своего сайта.
Это было единственное запланированное на ближайшее время выступление «Ленинграда», предыдущий крупный концерт группы прошел 10 сентября 2022-го. Последний к этому моменту клип музыкантов вышел в апреле на песню «Принцип».
Прошлой осенью Шнуров заявил, что концерты группы в Санкт-Петербурге отменены из-за конфликта с губернатором города Александром Бегловым. Тогда же Шнуров участившиеся случаи отмен выступлений других музыкантов: «Я считаю, что это несильная позиция. Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить».
За два дня до выступления на церемонии закрытия матча за Суперкубок России в Петербурге группу заменили на «Танцы минус» и «Би-2». Власти города в ответ заявили, что не получали запросов от «Ленинграда» по выступлению на городских площадках.
«Могу ответить одним словом: «Не дождетесь». Я не собираюсь никуда уезжать из России», — так Шнуров комментировал весной появившиеся в телеграм-каналах сведения о его отъезде из страны.