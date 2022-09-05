Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 60,14 (-0,08) Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 60,9 (+0,53) Инвестиции, 16:37
В Петербурге начали проверку из-за «косоглазой» скульптуры в Летнем саду Общество, 20:28
Власти Петербурга ответили на слова Шнурова о запрете его концертов Политика, 20:19
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 20:18
«Газпром» объяснил остановку «Северного потока» угрозой взрыва Экономика, 20:15
Какие пять вещей должны быть в гардеробе каждой женщины РБК и Charuel, 20:05
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 19:53
До 25 лет. Самые строгие приговоры за государственную измену в России Политика, 19:43
Путин поручит дать трудовые гарантии добровольцам при участии в операции Политика, 19:35
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Штрафы для богатых: как сделать справедливыми наказания для водителей Партнерский проект, 19:29
«Сбер» рассказал, кто чаще всего оформляет семейную ипотеку Недвижимость, 19:27
Московский центр Карнеги объявил о закрытии Политика, 19:26
Путин назвал задачей гуманитарной политики защиту «идеалов Русского мира» Политика, 19:06
Умные помощники водителя: что такое интеллектуальный ассистент скорости Партнерский проект, 19:06
В «Спартаке» пожаловались на колоссальные потери из-за ограничений МВД Спорт, 18:58
Политика ,  
0 

Власти Петербурга ответили на слова Шнурова о запрете его концертов

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Петербургские власти не получали запросов на выступление группы «Ленинград» на городских площадках, сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, комментируя слова лидера коллектива Сергея Шнурова о запрете концертов в городе.

«Никаких запросов на выступление коллектива на городских площадках не поступало. В отношении частных площадок информацией не располагаем», — сказали в пресс-службе.

Ранее MSK1.ru написал, что Шнуров рассказал об отмене концертов «Ленинграда» в Петербурге после «пикировки с губернатором Санкт-Петербурга» Александром Бегловым.

В январе—феврале группа выпустила несколько клипов и песен, критикующих действия петербургских властей в ситуации с уборкой снега и мусора в городе. Одна из песен была посвящена Беглову, его сравнили с Петром I. «Один наш город основал, ну а другой его угробит», — говорится в тексте.

Шнуров покинул должность генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов
Политика
Сергей Шнуров

Беглов заявил, что в городе развернули кампанию по дискредитации властей. По его словам, действия правительства Санкт-Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

Znak тогда обратил внимание, что критические публикации в адрес Беглова выходили среди прочего в СМИ группы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин, источники издания связали это с конфликтом губернатора и предпринимателя. Пригожин отверг обвинения и подал к изданию иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и о компенсации причиненного морального вреда.

Читайте на РБК Pro
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Mike Segar / Reuters Вопросы, которые управляют переговорами: как задать и что ждать в ответ
Статьи
Pro
Фото: Brendan McDermid / Reuters Пять советов, чтобы начать медитировать регулярно
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Фото: Francois Nel / Getty Images «Без глютена я стал быстрее и бодрее»: теннисист Новак Джокович — о диете
Статьи
Pro
Дело не в деньгах: как измерить онлайн-репутацию компании
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо
Статьи
Pro
Фото: Duolingo Глава Duolingo: «Я заканчиваю работу в 20:00 вне зависимости от нагрузки»
Статьи

Расследование РБК: как из «фабрики троллей» выросла «фабрика медиа»
Технологии и медиа
Фото:Екатерина Кузьмина для РБК

В беседе с MSK1.ru Шнуров также говорил, что считает участившиеся отмены концертов некоторых музыкантов в России «несильной позицией». Относительно того, насколько комфортно выступать ему самому в настоящее время, он высказался так: «Все знают, что я человек конфликтный. Я человек некомфортный».

Ряд артистов, в том числе музыкантов, выступали против проведения военной операции на Украине. Среди них лидер ДДТ Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич (Минюст включил его в список иноагентов), группа Би-2 и др. В начале июля «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными, куда попали в том числе и выступавшие против спецоперации артисты. В Кремле заявляли, что не слышали о списке «запрещенных артистов».

Теги
Сергей Шнуров «Ленинград» отмена концертов Санкт-Петербург новости
Материалы по теме
Шнуров выпустил клип о Беглове, «который угробит» Петербург
Общество
Шнуров покинул должность генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов
Политика
RTVI выбрал нового генерального продюсера после ухода Шнурова
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter