Власти Петербурга ответили на слова Шнурова о запрете его концертов

Сергей Шнуров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Петербургские власти не получали запросов на выступление группы «Ленинград» на городских площадках, сообщили РБК в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга, комментируя слова лидера коллектива Сергея Шнурова о запрете концертов в городе.

«Никаких запросов на выступление коллектива на городских площадках не поступало. В отношении частных площадок информацией не располагаем», — сказали в пресс-службе.

Ранее MSK1.ru написал, что Шнуров рассказал об отмене концертов «Ленинграда» в Петербурге после «пикировки с губернатором Санкт-Петербурга» Александром Бегловым.

В январе—феврале группа выпустила несколько клипов и песен, критикующих действия петербургских властей в ситуации с уборкой снега и мусора в городе. Одна из песен была посвящена Беглову, его сравнили с Петром I. «Один наш город основал, ну а другой его угробит», — говорится в тексте.

Беглов заявил, что в городе развернули кампанию по дискредитации властей. По его словам, действия правительства Санкт-Петербурга вызывают критику со стороны некоторых «богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи».

Znak тогда обратил внимание, что критические публикации в адрес Беглова выходили среди прочего в СМИ группы «Патриот», попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин, источники издания связали это с конфликтом губернатора и предпринимателя. Пригожин отверг обвинения и подал к изданию иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и о компенсации причиненного морального вреда.

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В беседе с MSK1.ru Шнуров также говорил, что считает участившиеся отмены концертов некоторых музыкантов в России «несильной позицией». Относительно того, насколько комфортно выступать ему самому в настоящее время, он высказался так: «Все знают, что я человек конфликтный. Я человек некомфортный».

Ряд артистов, в том числе музыкантов, выступали против проведения военной операции на Украине. Среди них лидер ДДТ Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич (Минюст включил его в список иноагентов), группа Би-2 и др. В начале июля «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными, куда попали в том числе и выступавшие против спецоперации артисты. В Кремле заявляли, что не слышали о списке «запрещенных артистов».