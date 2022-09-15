Власти Москвы назвали дату включения отопления в жилых домах
Отопление в жилых домах столицы начнут включать 18 сентября, заявил «РИА Новости» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления», — отметил он.
По словам Бирюкова, подготовку к отопительному сезону в столице завершили к 1 сентября, было подготовлено свыше 74 тыс. объектов, из них более 34 тыс. жилых многоквартирных домов.
Отопление уже подают по заявкам в социальные учреждения, подключены более 1,5 тыс. объектов — детских садов, школ, медицинских и спортивных учреждений, сказал заммэра.
В столице резко похолодало начиная с 1 сентября — за двое суток температура снизилась на 20 градусов. При этом август, по словам Вильфанда, был самым жарким за историю наблюдений.
Отопление в городе включают в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится ниже 8 градусов и, согласно прогнозам, дальше она будет снижаться. При выключении отопления используется обратный принцип.
Первыми тепло получают социальные объекты, затем жилые дома и в последнюю очередь — промышленные предприятия.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указывал, что 16 и 17 сентября в столице ожидается потепление до плюс 17–20 градусов, ночью температура также будет достаточно высокой — минимум плюс 8–11 градусов. При этом погода будет облачной и немного дождливой. Затем ожидается понижение температуры.
В прошлом году отопительный сезон начался в столице 13 сентября, а отключили отопление только в середине мая.