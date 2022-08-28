Август в Москве станет самым жарким в истории
Август 2022 года в Москве станет самым жарким за всю историю метеонаблюдений — 143 года, сообщил ТАСС глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», — пояснил он.
До этого самым жарким считался август 2010 года.
То, что август этого года станет самым жарким, подтвердил «РИА Новости» и специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, тогда как в 2010 году она была зарегистрирована на уровне плюс 21,8 градуса.
Тишковец также отметил, что сопоставимыми по этому показателю были август 2007 года (плюс 20,2 градуса) и август 1972 года (плюс 20,6 градуса).
Температура в отдельные дни августа в Москве в этом году неоднократно била рекорды. Так, 25 августа воздух прогрелся до 30,3 градуса, что стало максимумом с 1988 года. На следующий день жара в Москве побила рекорд 1969 года.
Однако синоптики утверждают, что аномально жаркая погода продержится в столице до 31 августа, а 1 сентября наступит не менее аномальное похолодание — температура упадет до плюс 10–15 градусов днем. Это значит, что утром, во время школьных линеек, на улице будет около 7–12 градусов и мелкий дождь, предупреждал Тишковец. По его словам, такая температура — на несколько градусов ниже климатической нормы.