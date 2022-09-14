Синоптик рассказал о потеплении в Московском регионе до 20 градусов

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Потепление до плюс 17–20 градусов придет в Московский регион в ближайшие пятницу и субботу. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температурный фон будет на 2 градуса выше нормы с высокими ночными температурами — минимум плюс 8–11 градусов. Погода будет облачной с прояснениями, возможны небольшие дожди.

«В пятницу и субботу в Москве максимальные значения плюс 17–19 градусов, а в Новой Москве — до плюс 20 градусов. Это тепло согреет не только тело, но и душу, потому что все продрогли в течение первой декады сентября. Достаточно теплая осень. Местами небольшой дождь, в пятницу он может даже усилиться до умеренного», — рассказал Вильфанд.

C воскресенья, 25 сентября, давление начнет понижаться, температуры составит плюс 16–18 градусов. А уже со следующего вторника возможно значительное понижение температуры.

«В понедельник тоже еще теплая погода, но облачно и дождь. А вот начиная со вторника заметные изменения, и Москва окажется в тыловой части этого циклона, и тут уже понижение температуры будет более явным», — добавил Вильфанд.

Ранее синоптик сообщил, что температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму может повыситься до плюс 30 градусов к концу текущей недели. При этом в отдельных городах возможны дожди, грозы и град.