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Синоптик назвала возможный срок бабьего лета в Москве после похолодания

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Бабье лето в Москве может начаться во второй половине сентября, однако в первые две недели месяца в городе ожидается похолодание, сообщила РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вообще классическое бабье лето начинается с 14 сентября — когда по старому стилю начинается осень. Сейчас точно сказать, случится оно или нет, не представляется возможным. Но уже сейчас очевидно, что первая декада сентября у нас будет довольно холодной, и назвать ее бабьим летом не получится», — сказала синоптик.

Синоптики рассказали, как в Москву 1 сентября придет глубокая осень
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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам Поздняковой, в начале месяца температура будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов. Практически каждый день в городе будут идти дожди.

Ухудшение погодных условий вызвал циклон, пояснила синоптик. Сейчас Москва находится в его центре, поэтому температура воздуха в городе ночью 3–4 сентября снизится до плюс 2 –7 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 13–15 градусов, заключила специалист.

29 августа научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РБК, что в Москву 1 сентября придет глубокая осень. Согласно его прогнозу, температура воздуха в городе должна опуститься на 15–18 градусов, ниже климатической нормы на 2–4 градуса. Ночью 1 сентября в столице будет плюс 7–9 градусов, а в Подмосковье — до плюс 5 градусов. Дневная температура достигнет плюс 12–14 градусов, что соответствует концу второй, началу третьей декады сентября, говорил Вильфанд. Холодать, по его словам начнет вечером 29 августа.

Ранее синоптик предсказывал, что в России в этом году ожидается долгий бархатный сезон, который закончится не раньше первой декады октября.

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Синоптики рассказали, как в Москву 1 сентября придет глубокая осень
Общество
Синоптик предсказал длительный бархатный сезон в России
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