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В Москве начали отключать отопление

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Отключение отопления, которое продлится пять дней, начнется в Москве с 10 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По словам заммэра, решение об окончании отопительного периода принимается, если среднесуточная температура в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов.

«С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что отключать отопление будут поэтапно и процесс займет до пяти дней, поскольку специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

По его словам, вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что 10 мая температура воздуха в столице поднимется до 18–20 градусов, а в целом на текущей неделе будет колебаться в районе 22–24 градусов днем.

В Гидрометцентре спрогнозировали сроки наступления летней погоды в Москве
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Отопительный сезон в Москве в этом году начался раньше срока. Из-за эпидемической ситуации в городе мэр Сергей Собянин поручил начать подачу тепла в дома москвичей с конца сентября, не дожидаясь, когда среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов.

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