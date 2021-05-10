В Москве начали отключать отопление

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Отключение отопления, которое продлится пять дней, начнется в Москве с 10 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По словам заммэра, решение об окончании отопительного периода принимается, если среднесуточная температура в течение пяти дней сохраняется на уровне выше 8 градусов.

«С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — сказал Бирюков.

Он также отметил, что отключать отопление будут поэтапно и процесс займет до пяти дней, поскольку специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

По его словам, вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях.