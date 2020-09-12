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Юрист допустил начало уголовного преследования Пашаева

Адвоката по делу Михаила Ефремова Эльмана Пашаева могут привлечь к уголовной ответственности за многочисленные нарушения при защите артиста. Об этом заявил адвокат Андрей Князев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование», — отметил он.

По его словам, допуск к делу нескольких лжесвидетелей является серьезным нарушением и не мог остаться не замеченным судом.

Пашаев счел правильной тактику защиты Ефремова
Общество
Эльман Пашаев

Помимо этого юрист отметил большое количество других нарушений Пашаева, в том числе самопиар, оскорбление других участников процесса, несдержанное поведение в суде, выложенные в интернет тайные записи.

Князев добавил, что в зависимости от количества и тяжести нарушений, дисциплинарная комиссия может сделать Пашаеву замечание, предупреждение или лишить его статуса адвоката.

Ранее член квалификационной комиссии Адвокатской палаты Северной Осетии Александр Дзилихов заявил о нарушении защитником Ефремова Кодекса профессиональной этики адвоката.

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Министерство юстиции также сообщило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева.

В квалификационной комиссии заявили о нарушении Пашаевым кодекса этики
Общество
Эльман Пашаев

Адвокат представлял интересы Михаила Ефремова, который 8 июня в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном службы доставки. В результате погиб водитель-курьер 57-летний Сергей Захаров.

Во время судебного процесса Пашаев заявлял, что его подзащитный не виновен в ДТП. По его инициативе в суде допросили преподавателя Центра профессиональной переподготовки университета «Синергия» Юрия Фиалко, который заявил, что к аварии могли привести «энергетические дыры», «грозовые сгустки» и «аэрозольные облака».

Более того, были допрошены двое мужчин, которые дали показания, что после ДТП с водительского места джипа вышел не Ефремов, а неизвестный мужчина. Позднее они признались, что Пашаев предложил им дать соответствующие показания взамен на оплату проживания в Москве. Пашаева уже несколько раз лишали адвокатского статуса, а в 2018 году он провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве.

Ефремов признан судом виновным и приговорен к восьми годам колонии общего режима.

Теги: юрист, уголовное преследование, адвокат
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