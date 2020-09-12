Юрист допустил начало уголовного преследования Пашаева

Адвоката по делу Михаила Ефремова Эльмана Пашаева могут привлечь к уголовной ответственности за многочисленные нарушения при защите артиста. Об этом заявил адвокат Андрей Князев в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, что будет наказание по дисциплинарной линии. Но еще, скорее всего, будет разбирательство по линии уголовной — откуда появились эти трое свидетелей. В данном случае может грозить и уголовное преследование», — отметил он.

По его словам, допуск к делу нескольких лжесвидетелей является серьезным нарушением и не мог остаться не замеченным судом.

Помимо этого юрист отметил большое количество других нарушений Пашаева, в том числе самопиар, оскорбление других участников процесса, несдержанное поведение в суде, выложенные в интернет тайные записи.