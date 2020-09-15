Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

Анна Попова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, поскольку он продолжает выделять вирус SARC-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть наблюдения, и такие наблюдения есть за рубежом, что переболевший человек выделяет вирус до 90 дней. Наши наблюдения сегодня — до 48 дней в России, а за рубежом есть до 90 дней», — сказал она на заседании президиума РАН (цитата по «РИА Новости»).

Попова уточнила, что при этом у вирусоносителя может не быть никаких симптомов.

«Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», — пояснила глава Роспотребнадзора.

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