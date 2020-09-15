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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые из США обнаружили нейтрализующий коронавирус препарат

Ученые из Питтсбургского университета (США) обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 даже при минимальной дозировке. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, которое в 10 раз меньше полноразмерного антитела, используемого для создания препарата Ab8 против COVID-19.

Данный препарат был обнаружен методом быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, способных входить в контакт с S-белком коронавируса. В организм патоген способен проникнуть именно через данное вещество. После белкового соединения с иммуноглобулином образуется препарат Ab8.

В исследовании отмечается, что данный препарат показал высокую эффективность в профилактике и лечении коронавируса среди мышей и хомяков.

Специалисты пришли к выводу, что обнаруженное вещество наделено способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса.

При этом молекулы не связываются с клетками человека, за счет чего можно минимизировать негативные побочные эффекты.

Трамп допустил победу над коронавирусом без вакцины
Политика
Дональд Трамп

14 июля Reuters со ссылкой на источник в администрации президента Дональда Трампа сообщил, что фармацевтические компании США начнут массовый выпуск вакцины от коронавируса через четыре-шесть недель. К концу 2021 года в стране планируют выпустить 300 млн доз препарата.

В конце июля американская биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему, финальному этапу испытаний вакцины от коронавируса. Участниками клинических испытаний станут стать 30 тыс. человек. Исследования проведут по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1.

В начале сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что вакцина от коронавируса может быть готова к октябрю текущего года. Как отмечал американский президент, в ближайшие недели планируется получить результаты испытаний компании Pfizer. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Теги: США, ученые, коронавирус
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