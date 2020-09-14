Производитель предупредил о нехватке вакцин от COVID-19 до 2024 года

Чтобы вакцинировать все население планеты двухкомпонентной вакциной от COVID-19 понадобится около 15 млрд доз препарата. Такой объем фармацевтические компании будут производить не менее четырех лет

Фото: Rajanish Kakade / AP

Произвести достаточное количество вакцин от коронавируса для всего человечества будет невозможно до 2024 года, заявил Financial Times Адар Пунавалла, исполнительный директор Индийского института сывороток — одного из крупнейших производителей подобных препаратов в мире.

Фармаколог пояснил, что если вакцина будет состоять из двух компонентов, то, чтобы привить все население планеты, потребуется 15 млрд доз препарата. Произвести такие объемы фармацевтические предприятия в ближайшее время не смогут. «Пройдет от четырех до пяти лет, прежде чем все получат вакцину на этой планете», — предположил Пунавалла.



Институт сывороток, возглавляемый Пунаваллой, является крупнейшим в мире производителем вакцин по объему производства, пишет FT. Он ежегодно производит 1,5 млрд доз различных вакцин для использования более чем в 170 странах для защиты от таких заболеваний, как полиомиелит, корь и грипп.

По данным FT, именно Институт сывороток может стать международным партнером российского центра им. Гамалеи при производстве российской вакцины «Спутник». Кроме того, у компании уже есть соглашения с другими разработчиками вакцин — англо-шведской AstraZeneca и американской Novavax. В рамках этих контрактов институт обязался произвести 1 млрд доз, половину из которых передаст Индии.