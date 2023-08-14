Прокуратура Дагестана начала проверку после пожара на автозаправке в Махачкале

Прокуратура начала проверку после пожара на автозаправке в Махачкале

Прокуратура Дагестана начала проверку в связи с пожаром на автозаправочном комплексе в Махачкале. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Махачкалы Шамиль Магомедов.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего и даст оценку соблюдению законодательства о пожарной и промышленной безопасности на объекте.

Вечером в Махачкале загорелось здание автосервиса, после чего огонь перекинулся на автозаправку «Нафта-24», сообщали РБК в пресс-службе регионального МЧС. Площадь пожара составила 500 кв. м. По данным ведомства, на заправке взорвалась газовоздушная смесь.

На месте происшествия работают сотрудники газовых служб, сообщила администрация Махачкалы. Во избежание возгорания газоснабжение Кумторкалинского района прекращено. В мэрии предупредили, что есть угроза повторного взрыва.

В результате происшествия погибли пять человек, пострадали десять, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава региона пишет о 20 пострадавших.