Протестный Telegram-канал Белоруссии сообщил о деле против создателя

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело против основателя Telegram-канала Nexta Live, который освещает протесты в республике. Об этом говорится в сообщении самого канала.

Официального подтверждения этой информации нет. РБК направил запрос в пресс-службу МВД Белоруссии и в Telegram-канал Nexta.

Канал за последние дни стал самым популярным источником информации о протестах, за несколько дней его аудитория выросла до 1,9 млн подписчиков.

Как выяснило украинское издание Страна.ua, главным редактором канала является журналист Роман Протасевич — белорусский оппозиционер со стажем. Основал канал еще один оппозиционный белорусский журналист Степан Путила. Сейчас канал, по информации издания, работает из Варшавы.

Белорусское слово «нехта» переводится на русский как «кто-то» или «некто».