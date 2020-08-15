Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению НЛО

В США случаями появления НЛО займется специальная рабочая группа, сообщил Пентагон. Ее задачами будут обнаружение, анализ и составление списка НЛО, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США

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Минобороны США собрало рабочую группу, которая будет расследовать случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщается на сайте Пентагона.

«Министерство обороны создало рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении списка НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в заявлении ведомства.

О том, что Пентагон формирует рабочую группу по изучению случаев появления НЛО, ранее сообщили источники CNN в Минобороны США.

В апреле Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых с военных самолетов были сняты «неопознанные явления». Летающие объекты, попавшие на них, внешне не были похожи ни на какие известные летательные аппараты. Один из них был в форме «волчка, который двигался против ветра», а другой — в форме «сферы, заключенной в куб», отмечали пилоты.