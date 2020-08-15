Пентагон подтвердил создание рабочей группы по изучению НЛО
Минобороны США собрало рабочую группу, которая будет расследовать случаи появления неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщается на сайте Пентагона.
«Министерство обороны создало рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление о природе и происхождении неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении списка НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США», — говорится в заявлении ведомства.
О том, что Пентагон формирует рабочую группу по изучению случаев появления НЛО, ранее сообщили источники CNN в Минобороны США.
В апреле Пентагон опубликовал видеозаписи, на которых с военных самолетов были сняты «неопознанные явления». Летающие объекты, попавшие на них, внешне не были похожи ни на какие известные летательные аппараты. Один из них был в форме «волчка, который двигался против ветра», а другой — в форме «сферы, заключенной в куб», отмечали пилоты.