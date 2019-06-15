Трамп усомнился в существовании НЛО вопреки заявлениям пилотов ВМС США

Президент США Дональд Трамп усомнился в существовании неопознанных летающих объектов (НЛО), вопреки заявлениям американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу ABC News.

«Они (летчики. — РБК) ВМС США действительно говорят об этом, и я видел, читал, слышал. И у меня действительно была одна очень короткая встреча по этому вопросу. Но люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — прокомментировал хозяин Белого дома информацию о возросшем числе заявлений пилотов, видевших НЛО.

Говоря о возможном существовании внеземной жизни, Трамп отметил, что «наши великие пилоты об этом знали бы». «Они видят вещи, немного отличающиеся от прошлого. Так что посмотрим. Мы наблюдаем, и вы узнаете об этом первыми», — добавил глава государства.

По данным The New York Times, в 2014-2015 годах пилоты ВМС США неоднократно встречались с загадочными объектами, парящими в небе. Один из них был в форме «волчка, который двигался против направления ветра». Другой — «сферы, заключенной в куб», отмечали пилоты.

Как отмечает ABC News, ранее ВМС США обновили руководство для пилотов, предполагающее правильное оповещение о «неопознанных и/или неидентифицированных летающих объектах». В связи с этим число таких рапортов в последние годы увеличилось, добавляет телеканал.