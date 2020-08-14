СМИ узнали о создании в Пентагоне рабочей группы по изучению НЛО

Пентагон формирует рабочую группу, которая займется изучением случаев столкновения американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщили источники CNN в Министерстве обороны США.

Официальное заявление о формировании такой группы ожидается в ближайшие несколько дней. По словам собеседников телеканала, курировать направление будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Ранее столкновения с НЛО изучали ВМС США, поскольку во многих задокументированных встречах участвовали их самолеты.

В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи, снятые с военных самолетов, на которые попали «неопознанные явления», непохожие внешне на все известные летательные аппараты. Подлинность материалов признали американские ВМС.