Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 августа
USD ЦБ: 73,61 (+0,37) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Курс евро на 14 августа
EUR ЦБ: 87,04 (+1,08) Инвестиции, 13 авг, 12:39
Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии Политика, 04:46 СМИ узнали о создании в Пентагоне рабочей группы по изучению НЛО Общество, 04:36 Трамп назвал сроки подписания мирного соглашения между ОАЭ и Израилем Политика, 03:45 Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса Общество, 03:24 Apple удалила игру Fortnite из AppStore Общество, 02:52 Штаб Бабарико потребовал огласить результаты выборов на всех участках Политика, 02:40 Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС Общество, 02:15 Ученые предложили лечить COVID-19 радиацией Общество, 01:41 Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми» Политика, 01:34 «РБ Лейпциг» вышел в полуфинал Лиги чемпионов Спорт, 01:21 В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО Общество, 01:04 «Роскосмос» заявил об успешной проверке ракеты-носителя «Ангара» Общество, 00:51 Коронавирус увеличил число покупателей люксовых товаров в интернете Бизнес, 00:01 Совладелец «Уралхима» призвал создать Комитет спасения Белоруссии Бизнес, 13 авг, 23:52
Общество ,  
0 

СМИ узнали о создании в Пентагоне рабочей группы по изучению НЛО

Пентагон формирует рабочую группу, которая займется изучением случаев столкновения американских военных летчиков с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом сообщили источники CNN в Министерстве обороны США.

Официальное заявление о формировании такой группы ожидается в ближайшие несколько дней. По словам собеседников телеканала, курировать направление будет заместитель министра обороны Дэвид Норквист.

Ранее столкновения с НЛО изучали ВМС США, поскольку во многих задокументированных встречах участвовали их самолеты.

Пентагон пообещал раскрыть собранные данные об НЛО
Общество
Вид на здание Пентагона

В апреле Пентагон опубликовал три видеозаписи, снятые с военных самолетов, на которые попали «неопознанные явления», непохожие внешне на все известные летательные аппараты. Подлинность материалов признали американские ВМС.

Американский сенатор Марко Рубио, исполняющий обязанности председателя Специального комитета Сената по разведке, отмечал, что для США будет лучше, если неопознанные объекты, которые засекают над их военными базами, окажутся инопланетного происхождения, чем новыми разработками России или Китая.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что американские летчики действительно рассказывают о своих встречах с НЛО, однако его самого такие заявления не очень убеждают. «Люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно», — указал он.

Читайте на РБК Pro
Как не обижаться на работу: Марисса Майер — о риске выгорания Меньше секса: как устаревшие принципы губят Victoria’s Secret — Bloomberg «Собеседования — прошлый век»: Дон Тапскотт — об эффективном рекрутинге Видишь, я дарю: как заработать на необычных корпоративных подарках
Теги: Пентагон, США, НЛО
Материалы по теме
Пентагон пообещал раскрыть собранные данные об НЛО
Общество
Трамп пообещал подумать о рассекречивании материалов об НЛО
Общество
Пентагон показал видео с НЛО
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter