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Трамп пообещал подумать о рассекречивании материалов об НЛО

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не исключил возможное рассекречивание документов по «розуэлльскому инциденту» в 1947 году, когда владелец ранчо обнаружил на земле неопознанные обломки. Об этом президент сообщил в интервью своему сыну Дональду Трампу-младшему в преддверии Дня отца, передает Associated Press.

«Я подумаю об этом», — ответил Трамп на вопрос о возможности рассекречивания информации.

Он также сообщил, что информация об инциденте «очень интересная».

Пентагон показал видео с НЛО
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В 1947 году владелец ранчо близ Розуэлла в Нью-Мексико обнаружил обломки неизвестного аппарата. Представители Военно-воздушных сил заявили, что это был метеозонд, использовавшийся в рамках секретного проекта. Однако этот случай привел к появлению теорий, связанных с НЛО.

В конце апреля Пентагон показал три видео с «неопознанными явлениями». На видео, снятых с военных самолетов, видны летающие объекты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты. Трамп ранее в июне выражал сомнение в существовании НЛО.
 

Теги: НЛО, Дональд Трамп, США
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