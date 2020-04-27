Пентагон показал видео с НЛО

Всего опубликовано три записи. Их подлинность признали ВМС США

Фото: Al Drago / Reuters

Пентагон опубликовал три видеозаписи, на которых сняты «неопознанные явления». Одна из них была записана в ноябре 2004 года, две другие — в январе 2015-го, сообщается на сайте ведомства.

Все эти видео в 2007 и 2017 годах без разрешения Пентагона попали в открытый доступ. Их подлинность признали ВМС США.

«Минобороны публикует эти видеозаписи, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — указано в заявлении Пентагона.

На видео, снятых с военных самолетов, видны летающие объекты. Внешне они не похожи ни на какие известные летательные аппараты.