В Шереметьево аварийную посадку совершил вылетевший из Москвы самолет

На борту находились семь человек. По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. ЧП произошло вскоре после жесткой посадки А321 в районе Жуковского

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В Шереметьево совершил аварийную посадку самолет, который ранее вылетел из Москвы, сообщил РБК представитель аэропорта. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В компании «A Group Шереметьево», которая занимается бизнес-авиацией, корреспонденту РБК уточнили, что экипаж запросил посадку из-за отказа гидросистемы. «Это не является аварийной ситуацией, так как гидросистемы резервируются. Но это повод для возврата в аэропорт», — уточнили там.

В компании добавили, что речь идет о частном самолете Bombardier Global Express, который выполнял полет в интересах владельца. «К «Глобал джет» он отношения не имеет», — сообщили в A Group.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило, что на борту находились семь человек: три пассажира и четыре члена экипажа. Собеседник агентства указывал, что самолет принадлежал «Глобал джет».