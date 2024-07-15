Развожаев сообщил о крупном пожаре в Севастополе

Накануне Развожаев писал о локализации пожара в Балаклавском районе на площади двух гектаров. С 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает сжигание сухой травы

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В Севастополе третьи сутки продолжаются пожары — в районе улицы Энергетиков (северная сторона, находится в Нахимовском районе) на площади в три гектара горит сухая трава на приусадебных участках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Это происходит рядом с частными домами, из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки.

Население из зоны пожара эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, Черноморского флота, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя и специалисты Всероссийского добровольного пожарного общества.

Накануне Развожаев писал, что пожар в Балаклавском районе локализован на площади двух гектаров и что угрозы распространения огня нет. Губернатор напомнил, что с 5 июля в Севастополе ввели особый противопожарный режим.

Так, было запрещено сжигание мусора и разведение костров, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов (выжигание сухой травы или остатков стеблей злаков на землях сельскохозяйственного назначения). 13 июля сотрудники МЧС также локализировали пожар, возникший в селе Верхнесадовое в одном из районов Севастополя.

В последние дни пожары затронули и Краснодарский край. В Новороссийске рядом с базами отдыха начался крупный лесной пожар. В городе 14 июля ввели режим ЧС. В МЧС сообщили, что огонь повредил 11 строений на территории базы отдыха «Романтик». В результате происшествия пострадали два человека. В тушении пожара принимают участие самолет Ил-76, вертолеты Ка-32 и Ми-8.