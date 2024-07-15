К месту пожара под Новороссийском вылетел Ил-76
Самолет Ил-76 дополнительно направлен для тушения крупного пожара под Новороссийском, сообщает главк МЧС по Краснодарскому краю.
В ведомстве подчеркнули, что тушение не прекращается ни на минуту. Ранее пожар тушили вертолеты Ка-32 и Ми-8, они выполнили 19 сбросов воды. В оперштабе Кубани сообщили, что к утру на место пожара отправят еще два вертолета К-32 и самолет Ил-76.
Площадь пожара у хутора Дюрсо под Новороссийском достигла 62 га. В городе ввели режим ЧС. Сначала загорелись лес и трава, затем огонь перекинулся на базы отдыха «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». С этих территорий эвакуировали более 500 человек.
Полиция устанавливает причины пожара. Известно об одном пострадавшем — по данным «Интерфакса», это охранник базы отдыха «Голубая волна», он получил ожоги двух предплечий.
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