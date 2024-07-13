Спасатели локализовали лесной пожар в Севастополе

Губернатор Развожаев сообщил о локализации лесного пожара у Севастополя

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС локализировали пожар, возникший в селе Верхнесадовое в одном из районов Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сообщение о пожаре в Верхнесадовом поступило в МЧС около 12 часов дня 13 июля. Очевидцы рассказали, что около села горит трава.

По словам Развожаева, в селе в районе улицы Гагарина загорелась трава, кустарник и лес. Сначала площадь пожара достигла 2,5 га, а затем увеличилась до 4 га.

«В Верхнесадовом специалисты МЧС, Лесхоза, Спасательной Службы Севастополя с привлечением пожарных сил ЧФ и Бахчисарайского лесхоза локализировали открытое горение», — написал губернатор Севастополя в телеграм-канале.

Он уточнил, что угрозы для распространения огня на дома и хозпостройки нет.