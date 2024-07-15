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Пожар под Новороссийском сжег здания на базе отдыха

С шести баз отдыха из-за пожара под Новороссийским эвакуировали более 500 человек. На одной из них выгорело восемь домиков и четыре автомобиля, на другой повреждены 11 строений. МВД завело уголовное дело
Фото: МЧС России / РИА Новости
Фото: МЧС России / РИА Новости

Огонь от лесного пожара под Новороссийском повредил 11 строений на территории базы отдыха «Романтик», сообщает МЧС. База находится в 27 км от города, в урочище Сухая Щель.

По данным ведомства, огонь распространился на еще две базы — «Моряк» и «Строитель», там горела сухая трава. Общая площадь пожара выросла до 62 га.

Оттуда, а также с баз «Фрегат», «Голубая Волна» и «Энергетик», эвакуировали более 500 человек, для них подготовили три пункта временного размещения.

Площадь лесного пожара под Новороссийском за день выросла в 17 раз
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Фото:kravchenko_glava_nvrsk / Telegram

При пожаре пострадал один человек — как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, это охранник базы отдыха «Голубая волна», он получил ожоги двух предплечий. В администрации Краснодарского края ранее сообщили, что на этой базе выгорело восемь домиков и четыре легковых автомобиля.

В тушении пожара задействованы больше 250 человек. Краевая администрация сообщала, что локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. Власти развернули оперативный штаб, в Новороссийске ввели режим ЧС. МВД завело уголовное дело по ст. 261 УК (уничтожение/повреждение лесных насаждений)

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Новороссийск лесной пожар база отдыха Краснодарский край МЧС
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