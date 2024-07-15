Пожар под Новороссийском сжег здания на базе отдыха
Огонь от лесного пожара под Новороссийском повредил 11 строений на территории базы отдыха «Романтик», сообщает МЧС. База находится в 27 км от города, в урочище Сухая Щель.
По данным ведомства, огонь распространился на еще две базы — «Моряк» и «Строитель», там горела сухая трава. Общая площадь пожара выросла до 62 га.
Оттуда, а также с баз «Фрегат», «Голубая Волна» и «Энергетик», эвакуировали более 500 человек, для них подготовили три пункта временного размещения.
При пожаре пострадал один человек — как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, это охранник базы отдыха «Голубая волна», он получил ожоги двух предплечий. В администрации Краснодарского края ранее сообщили, что на этой базе выгорело восемь домиков и четыре легковых автомобиля.
В тушении пожара задействованы больше 250 человек. Краевая администрация сообщала, что локализовать огонь не удается из-за сильного ветра. Власти развернули оперативный штаб, в Новороссийске ввели режим ЧС. МВД завело уголовное дело по ст. 261 УК (уничтожение/повреждение лесных насаждений)
Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео
Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной
В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео
Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности
Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК
Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России
Трамп выступил с заявлением после покушения
Кадры с Трампом сразу после стрельбы
Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет
Покушение на Трампа попало на видео
Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов