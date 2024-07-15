При пожаре на базах отдыха под Новороссийском пострадали два человека

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Два человека пострадали в результате пожара в хуторе Дюрсо под Новороссийском, сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в телеграм-канале.

«За медицинской помощью в городскую больницу № 1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», — говорится в сообщении.

Огонь охватил почти 70 построек на двух базах отдыха. 60 зданий горит на территории комплекса «Романтик», еще восемь — на базе «Голубая волна».

В пункте временного размещения остаются 17 человек, которых эвакуировали из зоны ЧП. Остальные отдыхающие уехали домой, добавили в оперштабе.

На месте работают более 300 человек. В тушении задействовали 84 единицы техники, с помощью авиации произвели 33 сброса воды на очаги.

Пожар на территории баз отдыха продолжается больше суток. В районе хутора Дюрсо загорелся лесной массив, позднее огонь охватил территории нескольких комплексов для отдыха. Спасатели эвакуировали около 500 человек.

Пожар распространился по площади 62 га. МВД завело уголовное дело по статье об уничтожении лесных насаждений. В Новороссийске в связи с пожаром действует режим ЧС.