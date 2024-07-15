Мигрантов в России призовут не свистеть и не шептаться на родном языке

Мигрантам расскажут о возможности получения гражданства после службы в ВС. Их призовут не совершать намаз публично и не свистеть. Лектор отметит, что яркая одежда женщин не говорит о готовности к знакомству

Фото: Олег Яковлев / РБК

Новый адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, который разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН), представляет собой 70-минутную лекцию, за время которой иностранцы должны узнать все необходимое о миграционном и трудовом законодательстве России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы.

ФАДН объявило о завершении разработки этого курса в сентябре 2023 года. Курс решили опробовать в Калининградской, Московской областях, Пермском и Краснодарском краях, а также в Якутии. На прошлой неделе замглавы ведомства Станислав Бедкин сообщил, что курс успешно прошел апробацию на их территории.

По данным газеты, курс разделен на четыре блока: «Основы миграционного и трудового законодательства», «Основы неформального поведения в России», «Ответственность за несоблюдение законодательства» и «История отношений России и стран Центральной Азии».

В рамках первого блока мигрантам подробно расскажут о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, правилах оформления патента и заключения трудового договора. Лектор, по информации «Коммерсанта», также должен сообщить слушателям о возможности «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах».

В блоке «Основы неформального поведения» мигрантам сообщат, что в стране себя необходимо вести «так, как принято в России». Лекторы подчеркнут важность знания русского языка, но уточнят, что в стране не все говорят по-русски, поскольку Россия — многонациональное государство.

Также они отметят, что «обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми». Иностранцев призовут не обсуждать прохожих на родном языке и не шептаться на нем в присутствии других людей.

Мигрантам напомнят, что Россия — светское государство, подчеркнув, что в стране не принято публично демонстрировать отношение к какой-либо религии, в том числе совершать религиозные обряды на улице и проводить в общественных местах намаз. Будет отмечена неприемлемость жертвоприношений животных.

В блоке также содержится подраздел об «основах поведения с противоположным полом». В нем мигрантам расскажут, что женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным, соответствует норме и не говорит о готовности к знакомствам. Авторы отмечают, что женщины равны в правах с мужчинами. К незнакомым людям нельзя прикасаться, также «не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», говорится в программе блока.

Третья часть курса посвящена наказаниям за нарушение российских законов, включая миграционные. Лекторы должны отметить недопустимость участия в экстремистской и террористической деятельности или содействия ей. Также ФАДН призывает не посещать митинги и демонстрации.

Четвертый раздел курса посвящен истории отношений России и стран Центральной Азии. В нем рассказывается, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю». «Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик», — говорится в программе.

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Их главный герой Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждое видео начинается с фразы «Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». Содержание роликов во многом совпадает с содержанием лекции.