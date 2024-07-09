Минцифры предложило обмениваться данными о мигрантах с Белоруссией

Россия и Белоруссия планируют обмениваться информацией о людях, которые пересекают границу одной из стран, с помощью миграционной системы «Мир». Это упростит визовый учет для иностранцев, но высланным лицам будет сложнее вернуться

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Минцифры планирует начать обмен информацией с МВД Белоруссии через информационную систему миграционного учета «Мир». Это следует из проекта постановления правительства, размещенного министерством на портале Regulation.gov.ru.

Проект подготовлен в рамках соглашения между правительствами России и Белоруссии «о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан ‎и лиц без гражданства на территории государств», следует из пояснительной записки к документу. Для этого планируется обеспечить межгосударственное межведомственное информационно-телекоммуникационное взаимодействие, а также возможность изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность через систему «Мир». Единственным исполнителем по этим работам по распоряжению правительства России от 24 июля 2023 года является «Ростелеком». Финансирование мероприятий планируется за счет бюджета через программу «Цифровая экономика» (сумма не приводится).

Как пояснил РБК представитель Минцифры, чтобы выполнить условия соглашения о взаимном признании виз Белоруссии и России, необходимо реализовать межгосударственное межведомственное взаимодействие по этим вопросам. Среди информации, доступ к которой получит МВД Белоруссии, будут сведения о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска, следует из соглашения между странами. Там также говорится, что данные будут передаваться только по запросу — свободного доступа к ним не будет.

Система «Мир» была создана в 2015 году для борьбы с незаконной миграцией. Она объединяет в себе две госинформсистемы: изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, а также миграционного учета. Изначально предполагалось, что соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией начнет действовать с 2024 года, говорил в ноябре прошлого года замминистра спорта и туризма Белоруссии Олег Андрейчик. Однако в марте 2024-го посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что только к концу года страны запустят информационную систему обмена данными. С 2020 года между странами действует соглашение, которое позволяет иностранцам, имеющим визу одной из стран, свободно пересекать границу другой страны без получения дополнительной визы.

Какой эффект даст обмен данными

Руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров оценивает идею Минцифры положительно. В беседе с РБК отметил, что огромная протяженность границы между Россией и Белоруссией представляет собой лесной массив, что создает реальную возможность для обхода пограничных постов. «Реализация проекта укрепит сотрудничество между странами, упростит процесс выдачи виз для граждан обеих стран и повысит уровень безопасности», — считает эксперт. По его мнению, для граждан, чьи данные будут запрашиваться из систем, подобный обмен информацией может изменить процесс оформления виз, сделав его более эффективным и прозрачным.

Реализация идеи обмена информацией о мигрантах между Минцифры России и МВД Беларуси позволит создать «заслон» для людей, которых по какой-либо причине выселили из страны, но они пытаются вернуться через соседнюю страну, говорит заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков. «Фактически граница между Россией и Белоруссией довольно прозрачная, что создает тепличные условия для нелегальной миграции. В условиях интеграции и упрощения визовых режимов между странами такая инициатива позволяет создать более эффективную систему контроля и управления миграционными процессами», — пояснил собеседник РБК.

Белоруссия и Россия являются государствами — участниками договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. По нему страны поставили перед собой ряд важных ориентиров, один из которых — создание единого экономического пространства, рассуждает замдиректора АНО «Платформа НТИ» Никита Уткин. «Теперь надо принимать во внимание развитие цифровых технологий, поэтому страны стремятся к созданию если не полностью единого информационного пространства, то хотя бы к обеспечению технологической совместимости в наиболее важных сферах», — говорит Уткин.

При этом наличие данных сразу в двух базах естественным образом увеличивает поверхность потенциальной атаки для хакеров, говорит менеджер продуктов Innostage Евгений Сурков. «Если базы одинаково защищены, включая организационные меры, это не должно оказать серьезного негативного влияния на безопасность. Учитывая близость стандартов в области информбезопасности в обеих странах и уровень взаимодействия в этой сфере между ними, проблем возникнуть не должно», — считает он.

Законопроект содержит минимум специфики о том, каким именно образом будет передаваться и храниться данная информация, поэтому сейчас крайне сложно судить о том, будет ли такой формат обмена данными безопасным или нет, оговорился руководитель отдела технологической экспертизы Softline Денис Чигин. «Если учитывать, что реализовывать меры будет Минцифры, определенный кредит доверия выдать можно», — сказал он.

По мнению Пермякова, такой обмен информацией безопасен, так как есть ряд международных документов, устанавливающих требования по безопасности. Для лиц, чьи данные будут запрашиваться, это изменение может привести к более прозрачным и упрощенным процессам миграционного учета и контроля, а лицам, которых по тем или иным причинам выслали из страны, будет сложнее вернуться, указал эксперт.