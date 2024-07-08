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Политика ,  
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МВД предложило выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

Министерств предлагает выдворять из России за мелкое хулиганство, демонстрацию нацистской или экстремистской символики и призывы к нарушению территориальной целостности. Сейчас депортация предусмотрена 22 статьями КоАП
Фото: МВД России
Фото: МВД России

МВД России подготовило законопроект с расширением перечня статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), по которым мигрантов смогут выдворять из страны, сообщила пресс-служба ведомства.

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено 22 статьями КоАП, уточнили в пресс-службе. В частности, к депортации прибегают, если мигрант нарушил законодательство о свободе совести, был причастен к незаконному обороту наркотиков или пропагандировал нетрадиционные ценности.

Выдворить из России могут за отдельные правонарушения в области защиты государственной границы и в сфере миграции, а также за некоторые другие деяния, отметили в МВД.

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Законопроектом, который подготовило ведомство, предлагается выдворять иностранцев по еще 20 статьям КоАП, большинство из которых «направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям», говорится в сообщении МВД. Конкретные статьи в ведомстве не назвали.

В документе на портале законопроектов, вынесенных на общественное обсуждение, говорится, что административное выдворение предлагается предусмотреть статьями:

  • 20.1 — «Мелкое хулиганство»;
  • 20.2.2. «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка;
  • 20.3 -«Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций»;
  • 20.3.2 — «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»;
  • 20.18 — «Блокирование транспортных коммуникаций»;
  • 20.27. «Нарушение правового режима контртеррористической операции»;
  • 20.28. «Организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого принято решение о приостановлении его деятельности» и другими;

В середине июня официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что с начала года из России выслали около 30 тыс. иностранцев, что вдвое больше, чем годом ранее. За тот же срок въезд в страну закрыли 100 тыс. иностранцев, что на 55% больше, чем год назад.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
МВД депортация мигранты Кодекс об административных правонарушениях выдворение из России
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