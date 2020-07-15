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Суд отправил замглавы «Почты России» Емельченкова под домашний арест

Замдиректора компании по ИТ обвиняют в превышении должностных полномочий, следствие оценило ущерб «Почте России» от его действий в 67 млн руб. Сам Емельченков не признал вину
Сергей Емельченков (в центре)
Сергей Емельченков (в центре) (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Чертановский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почта России» Сергея Емельченкова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на два месяца, до 13 сентября.

Судья Юлия Черникова заявила на заседании, что на время ареста Емельченков должен будет находиться по адресу регистрации на улице Марии Ульяновой в Москве, передает ТАСС. Мужчине нельзя будет пользоваться интернетом и средствами коммуникации и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов.

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Общество
Сергей Емельченков

Емельченков обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). На заседании суда он не признал вину и заявил, что не собирается скрываться от следствия.

О том, что в отношении Емельченкова заведено уголовное дело, стало известно утром 15 июля. Его адвокат заявил, что, по версии следствия, Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи России, что повлекло причинение имущественного вреда, за неисполнение этого договора с компанией «Сервионика» «набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб.». Ущерб «Почте России» следствие оценило в 67 млн руб.

Как заявил РБК начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев, дело против Емельченкова связано с картельным сговором, участники которого поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата и компании «Норникель». Этим расследованием ФАС занималась с 2016 года. Он сообщил также, что у ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые следствие получило самостоятельно.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Маргарита Алехина, Майя Бобенко
Теги: «Почта России», уголовное дело, домашний арест
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ИТ-директора «Почты России» обвинили в превышении полномочий
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