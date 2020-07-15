Суд отправил замглавы «Почты России» Емельченкова под домашний арест
Чертановский суд Москвы поместил под домашний арест заместителя генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почта России» Сергея Емельченкова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Мера пресечения избрана на два месяца, до 13 сентября.
Судья Юлия Черникова заявила на заседании, что на время ареста Емельченков должен будет находиться по адресу регистрации на улице Марии Ульяновой в Москве, передает ТАСС. Мужчине нельзя будет пользоваться интернетом и средствами коммуникации и общаться с кем-либо, кроме близких родственников и адвокатов.
Емельченков обвиняется по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). На заседании суда он не признал вину и заявил, что не собирается скрываться от следствия.