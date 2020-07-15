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Замглавы «Почты России» Емельченков не признал вину

Сергей Емельченков
Сергей Емельченков (Фото: pochta.ru)

Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков во время допроса не признал себя виновным в превышении полномочий. Об этом сообщил следователь СК России в Чертановском суде Москвы, где рассматривается ходатайство о домашнем аресте Емельченкова, передает ТАСС.

Сам замглавы «Почты России» также заявил о своей невиновности. По его мнению, он «работал честно».

«Не признаю вину... Прошу избрать более мягкую меру пресечения», — сказал Емельченков.

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