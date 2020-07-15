Дело против ИТ-директора «Почты» связали с техникой для ЦИК и «Норникеля»

Дело топ-менеджера «Почты России» Сергея Емельченкова оказалось связано с расследованием картельного сговора, которым ФАС занималась четыре года. Его участники, в частности, поставляли оборудование для выборов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова связано с картельным сговором, участники которого поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата, компании «Норникель». Об этом РБК сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Речь о картеле с участием компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Аквариус», «АМИ-Нетворк» и других, рассказал он.

«Мы занимались картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 года. Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. Как правило, компании не снижали НМЦК или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля будут назначены штрафы до 50% НМЦК. Добавим к этому уголовную ответственность. Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует и создатели этого картеля получат заслуженное», — сказал РБК Тенишев.

По его словам, у ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые СКР получил самостоятельно. «ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России». Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства», — отметил он.