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Дело против ИТ-директора «Почты» связали с техникой для ЦИК и «Норникеля»

Дело топ-менеджера «Почты России» Сергея Емельченкова оказалось связано с расследованием картельного сговора, которым ФАС занималась четыре года. Его участники, в частности, поставляли оборудование для выборов
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Уголовное дело в отношении ИТ-директора «Почты России» Сергея Емельченкова связано с картельным сговором, участники которого поставляли технику для ГАС «Выборы», Росстата, компании «Норникель». Об этом РБК сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Речь о картеле с участием компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), «Аквариус», «АМИ-Нетворк» и других, рассказал он.

ИТ-директора «Почты России» обвинили в превышении полномочий
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Мы занимались картелем тех же компаний на торгах, проводимых ЦИК, с 2016 года. Они в разных регионах сговаривались с разными госзаказчиками. Мы систематически выявляли их нарушения, штрафовали, передавали материалы в правоохранительные органы. Как правило, компании не снижали НМЦК или снижали ее минимально. Сумма штрафов по антимонопольным делам составила свыше 200 млн руб. Кроме того, каждому участнику картеля будут назначены штрафы до 50% НМЦК. Добавим к этому уголовную ответственность. Лично я рад, что справедливость наконец восторжествует и создатели этого картеля получат заслуженное», — сказал РБК Тенишев.

По его словам, у ФАС не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые СКР получил самостоятельно. «ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России». Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства», — отметил он.

РБК отправил запрос в ЦИК и «Норникель».

О возбуждении дела из-за картеля, участники которого поставляли системные блоки для системы ГАС «Выборы», ФАС сообщила в ноябре 2016 года. Фигурантами тогда выступили ООО «Бизнес компьютерс групп», ООО «АМИ-Нетворк», ЗАО «КРОК инкорпорейтед», ООО «Супервэйв Групп», ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», ООО «Производственная компания Аквариус». ФАС уличила их в сговоре при поставке техники для Центральной избирательной комиссии. В ходе аукциона из этих шести компаний только две подали предложения о снижении цены. В результате итоговая стоимость оборудования оказалась лишь на 1% ниже начальной.

«Аквариус» еще несколько раз привлекался к ответственности как участник подобных картельных соглашений. В 2017 году, к примеру, компания участвовала в аукционе на поставку суперкомпьютера для Курчатовского института, занимающегося ядерными исследованиями. Начальную цену тогда удалось снизить только на 0,5%. Схожие нарушения были допущены и при поставке оборудования для «Норникеля».

В июле 2018 года компания «Аквариус» за участие в картельном сговоре заплатила штраф 23,6 млн руб.

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело
Общество
Сергей Емельченков

Утром 15 июля стало известно о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Емельченкова, заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов. Информацию об этом подтвердили в «Почте России», сообщив, что «компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося».

Следователи подозревают Емельченкова в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение полномочий). Материалы в отношении топ-менеджера «Почты России» направлены в Чертановский районный суд Москвы, следствие просит отправить его под домашний арест.

Авторы: Маргарита Алехина, Анна Балашова
При участии: Евгения Кузнецова, Светлана Бурмистрова
Теги: «Почта России»
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