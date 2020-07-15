«Почта России» ответила на сообщения о задержании своего ИТ-директора
Представитель «Почты России» сообщил РБК, что, по их информации, Следственным управлением ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России». Таким образом в компании прокомментировали информацию о задержании заместителя гендиректора компании по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — сказал он.
Ранее о задержании Емельченкова сообщило издание TAdviser. По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России».
Среди поставщиков называется и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК). По данным издания, ее глава Александр Калинин также был задержан.