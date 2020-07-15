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Преследование Ивана Голунова ,  
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Голунов подал иск на 5 млн руб. к задержавшим его экс-полицейским

С каждого из пятерых полицейских Иван Голунов просит взыскать по 1 млн руб., а в случае удовлетворения иска намерен передать деньги в благотворительный фонд, занимающийся вопросами, связанными с работой правоохранительных органов
Иван Голунов
Иван Голунов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналист Иван Голунов подал иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Мы с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным в рамках уголовного дела подали гражданский иск к пятерым полицейским за незаконное задержание и некачественную работу. Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком — они занимались ее формальным исполнением», — сказал он.

Видео: предоставлено Алексеем Коврижкиным
Видео: предоставлено Алексеем Коврижкиным
Видео

В своем Telegram-канале Голунов написал, что внимательно изучил работу задерживавших его полицейских за последние несколько лет. «Ситуация, произошедшая со мной, явно для них не единственный опыт фальсификации доказательств. Большая часть их работы заключалась не в борьбе с наркотрафиком, а в имитации этой борьбы. Более того, эта зарплата явно была для них не основным источником дохода», — написал он.

Объясняя сумму иска, Голунов сказал, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы экс-полицейские вернули государству зарплату, которую получали за борьбу с наркоторговлей. «Однако такого механизма нет, поэтому в случае, если наш гражданский иск удовлетворят, я собираюсь отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов», — сообщил Голунов.

Его адвокат Сергей Бадамшин подтвердил то, что иск уже подан, передает ТАСС. «В рамках уголовного дела подан гражданский иск на 5 млн руб., то есть по 1 млн руб. с каждого», — сообщил он.

РБК обратился за комментарием к адвокату Голунова Сергею Бадамшину.

Суд продлил арест четырех бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов был задержан в начале июня 2019 года по подозрению в хранении и сбыте наркотиков. Позднее его отпустили и сняли все обвинения из-за отсутствия доказательств вины. Сам Голунов считает, что запрещенные вещества были ему подброшены из-за профессиональной деятельности. В декабре во время ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сообщил, что в отношении пятерых полицейских, участвовавших в задержании Голунова, открыто уголовное дело.

В начале января 2020 года следствие уведомило Голунова, что он признан потерпевшим по этому делу.

В январе текущего года Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ из отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве — Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца. Их обвинили в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК России), а также фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК России) и незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК России).

В феврале одного из обвиняемых, Коновалова, перевели под домашний арест. Следователь Олег Шачнев говорил, что решение было принято, после того как экс-полицейский «дал признательные показания, которые согласуются с иными материалами дела», что изменило обстоятельства заключения под стражу.

Авторы: Георгий Тадтаев, Евгений Калюков
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