Голунов подал иск на 5 млн руб. к задержавшим его экс-полицейским

С каждого из пятерых полицейских Иван Голунов просит взыскать по 1 млн руб., а в случае удовлетворения иска намерен передать деньги в благотворительный фонд, занимающийся вопросами, связанными с работой правоохранительных органов

Иван Голунов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Журналист Иван Голунов подал иск к пятерым бывшим полицейским, арестованным по делу о его незаконном задержании. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Мы с моим адвокатом Сергеем Бадамшиным в рамках уголовного дела подали гражданский иск к пятерым полицейским за незаконное задержание и некачественную работу. Я считаю, что их работа не имела отношения к борьбе с наркотрафиком — они занимались ее формальным исполнением», — сказал он.

Видео: предоставлено Алексеем Коврижкиным

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В своем Telegram-канале Голунов написал, что внимательно изучил работу задерживавших его полицейских за последние несколько лет. «Ситуация, произошедшая со мной, явно для них не единственный опыт фальсификации доказательств. Большая часть их работы заключалась не в борьбе с наркотрафиком, а в имитации этой борьбы. Более того, эта зарплата явно была для них не основным источником дохода», — написал он.

Объясняя сумму иска, Голунов сказал, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы экс-полицейские вернули государству зарплату, которую получали за борьбу с наркоторговлей. «Однако такого механизма нет, поэтому в случае, если наш гражданский иск удовлетворят, я собираюсь отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов», — сообщил Голунов.