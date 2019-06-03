Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства

Сбербанк обнаружил у тюменского завода забалансовые обязательства, что могло стать одной из причин банкротства. В банке отметили, что долговая нагрузка НПЗ оказалась существенно выше предполагаемой при выстраивании отношений

Дмитрий Мазуров (на переднем плане) (Фото: Сергей Медведев / ТАСС)

Основатель Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Дмитрий Мазуров привлекал на аффилированные с ним трейдерские структуры кредиты под поручительства предприятия. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника Сбербанка (кредитная организация является основным кредитором предприятия. — РБК), информацию подтвердил бывший топ-менеджер НПЗ.

«Из открытых источников нам известно, что долговая нагрузка завода существенно больше, чем мы предполагали, выстраивая отношения с клиентом. Естественно, это является для нас проблемой. Предполагаем, что это могло стать одной из причин текущей ситуации на заводе», — сказал РБК представитель Сбербанка.

Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку. Согласно кредитному соглашению со Сбербанком завод должен был согласовывать с банком привлечение сторонних займов, но не делал этого, говорят два источника РБК, близких к заводу и банку.

В 2018 году Сбербанк, прежде кредитовавший Дмитрия Мазурова, решил расторгнуть отношения с Антипинским НПЗ именно из-за кредитов сторонних банков, подтверждает собеседник, близкий к бизнесмену. Он оценивает объем сторонних кредитов в $500 млн, в основном это займы ПСБ и МКБ.

Собеседник Forbes, в свою очередь, указывает, что менеджмент банка узнал об этой схеме летом прошлого года. Тогда же кредитная организация получила «золотую акцию» в кипрском офшоре Vikay Industrial Limited, через который Мазуров владел НПЗ (офшору принадлежит 80% завода). Также примерно в то же время выяснилось, что у предприятия есть не отраженные в отчетностях поручительства. Бывший сотрудник Сбербанка оценил в разговоре с Forbes объем вскрывшихся обязательств в $1–1,5 млрд.