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Пропускной пункт «Верхний Ларс» возобновит работу после реконструкции

Пропускной пункт «Верхний Ларс» возобновит работу после реконструкции
Пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией возобновил работу после ремонтных работ — КПП расширили до 39 полос, из которых 15 предусмотрено для грузового транспорта
Пропускной пункт &laquo;Верхний Ларс&raquo;
Пропускной пункт «Верхний Ларс» (Фото: Владимир Мукагов / ТАСС)

Таможенно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на границе с Грузией возобновил работу после реконструкции.

По данным Ространснадзора, после проведенных работ на КПП будет работать 39 полос, из которых 15 предусмотрено для грузового транспорта. В ведомстве утверждали, что пропускная способность для грузовиков вырастет с 1,2 тыс. до 1,5 тыс. машин в день.

Врио главы ФТС Руслан Давыдов ранее говорил, что очередь из автомобилей на «Верхнем Ларсе» планируется ликвидировать к 22 июня.

КПП «Казбеги — Верхний Ларс» — единственный действующий сегодня пункт пропуска на грузино-российской границе. В начале мая ремонтные работы на своем КПП начала грузинская сторона. Все это время проезд для легковых автомобилей был закрыт.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Грузией, которое было прекращено летом 2019 года. Отдельным указом он также отменил визовый режим для грузинских граждан.

Грузия в прошлом году стала одним из самых популярных направлений среди граждан, уехавших из России после начала спецоперации. Для въезда на территорию Грузии россиянам не нужна виза, оставаться в стране они могут год.

После того как президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию, на КПП «Верхний Ларс» образовались многокилометровые очереди. За день границу пересекало около 10 тыс. машин. В прошлом году, по данным МВД Грузии, в страну въехали почти 1,5 млн граждан России. Переехали в Грузию за прошлый год 62,3 тыс. человек из России.

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