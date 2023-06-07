Реконструкцию Верхнего Ларса завершат к 15 июня

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Реконструкцию полос таможенного пункта Верхний Ларс на границе с Грузией завершат к 15 июня. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с армянским коллегой Николом Пашиняном, передает «РИА Новости».

Сроками завершения реконструкции, как уточняет агентство, поинтересовался сам Пашинян, сославшись на увеличение потока машин во время летнего сезона. Через Верхний Ларс проходит единственный сухопутный маршрут из Армении в Россию.

«Уважаемый Никол Воваевич, я вчера перед встречей в том числе с вами встречался с министром транспорта Виталием Геннадиевичем Савельевым, <...> он дал соответствующие обещания — к 15 июня закончить все работы [на Верхнем Ларсе], как я понимаю, это еще четыре полосы», — сказал Мишустин.

Затем Мишустин передал слово врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслану Давыдову. Тот сообщил, что возникшая на пункте автомобильная пробка исчезнет в течение недели, если Минтранс сдаст полосы к 15 июня.

Всего, по словам Давыдова, на пункте будет 39 полос, из них 15 для грузовиков.

До начала работ через пункт проезжало по 1,2 тыс. грузовых и 3,5 тыс. легковых машин в сутки, сказал врио главы ФТС. После открытия новых полос число грузовых машин в день должно увеличиться до 1,5 тыс.

КПП Казбеги — Верхний Ларс — единственный действующий сегодня пункт пропуска на грузино-российской границе. О том, что российская сторона ведет работы по расширению пункта пропуска Верхний Ларс в декабре сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар. С тех пор там неоднократно возникали пробки.

Работы, по словам дипломата, тогда вели и грузинские власти. В мае Тбилиси закрыл КПП Казбеги — Верхний Ларс на месяц для легковых машин из-за ремонта. В грузинском Минфине тогда уточнили, что легковые машины смогут с задержками следовать через проезды, предназначенные для грузовиков.