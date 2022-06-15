Регионам рекомендовали подготовиться к мероприятиям против завоза чумы
Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять меры по недопущению завоза чумы. Постановление об этом подписала глава ведомства Анна Попова, документ опубликован на портале правовой информации.
Дополнительные меры вводится «в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории России», а также завоза в страну чумы «из неблагополучных в эпидемическом отношении стран».
Регионам рекомендовано подготовиться к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование жителей о мерах профилактики чумы, в том числе необходимости вакцинации по эпидемиологическим показаниям.
Местные управления Роспотребнадзора до 27 июня должны будут проверить, насколько медучреждения готовы на случай выявления больных, в частности, хватает ли средств индивидуальной защиты, инструментов для забора материала, лекарств и средств дезинфекции. До 30 мая также должна быть организована подготовка медиков, сотрудников КПП и пунктов временного размещения лиц, прибывших в Россию, по вопросам профилактики чумы и проведения первичных противоэпидемических мероприятий.
В декабре 2021 года Попова сообщала, что в СНГ выявлено 45 природных очагов чумы и все они находятся под контролем, передает «РИА Новости». По словам главы Роспотребнадзора, с 2017 года на территории содружества не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Но случаи чумы были в странах, близких к российским границам: восемь случаев в Монголии, десять — в Китае и девять — в США, из них почти половина летальных, сообщила тогда глава Роспотребнадзора.
В конце апреля Попова рекомендовала регионам усилить меры профилактики холеры в связи с «сохраняющейся угрозой» ее распространения. Управлениям Роспотребнадзора по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю советовали чаще брать пробы воды. Эти регионы граничат с Украиной и принимают беженцев.
По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 5 мая в России не было выявлено случаев холеры. Не сообщалось о них и позже.