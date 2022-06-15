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Общество ,  
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Регионам рекомендовали подготовиться к мероприятиям против завоза чумы

Роспотребнадзор посоветовал регионам подготовиться к возможным случаям завоза чумы. До 27 июня в субъектах должны будут проверить, хватает ли лекарств, средств индивидуальной защиты и инструментов для забора материала
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Роспотребнадзор рекомендовал регионам принять меры по недопущению завоза чумы. Постановление об этом подписала глава ведомства Анна Попова, документ опубликован на портале правовой информации.

Дополнительные меры вводится «в связи с сохраняющейся угрозой активизации природных очагов чумы на территории России», а также завоза в страну чумы «из неблагополучных в эпидемическом отношении стран».

Регионам рекомендовано подготовиться к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза, возникновения и распространения чумы, организовать информирование жителей о мерах профилактики чумы, в том числе необходимости вакцинации по эпидемиологическим показаниям.

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Местные управления Роспотребнадзора до 27 июня должны будут проверить, насколько медучреждения готовы на случай выявления больных, в частности, хватает ли средств индивидуальной защиты, инструментов для забора материала, лекарств и средств дезинфекции. До 30 мая также должна быть организована подготовка медиков, сотрудников КПП и пунктов временного размещения лиц, прибывших в Россию, по вопросам профилактики чумы и проведения первичных противоэпидемических мероприятий.

В декабре 2021 года Попова сообщала, что в СНГ выявлено 45 природных очагов чумы и все они находятся под контролем, передает «РИА Новости». По словам главы Роспотребнадзора, с 2017 года на территории содружества не было зарегистрировано ни одного случая заболевания. Но случаи чумы были в странах, близких к российским границам: восемь случаев в Монголии, десять — в Китае и девять — в США, из них почти половина летальных, сообщила тогда глава Роспотребнадзора.

В конце апреля Попова рекомендовала регионам усилить меры профилактики холеры в связи с «сохраняющейся угрозой» ее распространения. Управлениям Роспотребнадзора по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю советовали чаще брать пробы воды. Эти регионы граничат с Украиной и принимают беженцев.

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По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 5 мая в России не было выявлено случаев холеры. Не сообщалось о них и позже.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Роспотребнадзор Анна Попова чума

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