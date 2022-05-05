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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии случаев холеры в России

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В России на сегодняшний день не выявлено случаев заболевания холерой, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС.

По данным ведомства, случаев завоза заболевания не регистрировалось с 2019 года, а до этого они были единичными. Инфекцию выявляли у россиян, которые возвращались из Индии в Башкирию и Москву. Дальнейшего распространения возбудителя заболевания не было.

«В 2019–2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Въезжающих в Ростовскую область жителей Донбасса проверят на холеру
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

На прошлой неделе глава ведомства Анна Попова рекомендовала регионам усилить меры профилактики холеры. Властям субъектов поручено подготовиться к возможным случаям завоза заболевания, в частности принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой. Ряду регионов — Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю — рекомендовано расширить объемы проверок качества воды и чаще брать пробы.

Эти регионы граничат с Украиной и принимают беженцев. В Ростовской области сообщили, что всех эвакуированных жителей Украины и Донбасса проверят на холеру.

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