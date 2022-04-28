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Попова рекомендовала усилить меры профилактики холеры

Постановление главного санитарного врача обусловлено риском распространения холеры на территории России. Роспотребнадзор адресовал соответствующие рекомендации своим территориальным управлениям, а также местным органам власти
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры в связи с «сохраняющейся угрозой», говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.

Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны будут совместно с местными властями оценить готовность больниц и лабораторной базы к выявлению больных холерой. Кроме того, территориальным управлениям ведомства посоветовали определить категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации. До 1 июня рекомендовано провести «тренировочные учения с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия».

Руководителям органов исполнительной власти субъектов рекомендуется к началу лета обеспечить готовность «госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций» к проведению противоэпидемических мероприятий на случай поступления таких пациентов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Высшим должностным лицам субъектов рекомендовано изменить планы по санитарной охране территорий с учетом риска распространения холеры и принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Население субъектов должны проинформировать о мерах профилактики заболевания.

Расширить объемы мониторинговых исследований и учащение взятия проб воды рекомендуется руководителям управлений Роспотребнадзора по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю.

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Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. По данным ВОЗ, у большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. В тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и может закончиться смертью пациента.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Роспотребнадзор холера
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