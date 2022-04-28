Попова рекомендовала усилить меры профилактики холеры
Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики для предотвращения завоза и распространения холеры в связи с «сохраняющейся угрозой», говорится в постановлении главного санитарного врача Анны Поповой.
Руководители территориальных органов Роспотребнадзора должны будут совместно с местными властями оценить готовность больниц и лабораторной базы к выявлению больных холерой. Кроме того, территориальным управлениям ведомства посоветовали определить категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации. До 1 июня рекомендовано провести «тренировочные учения с отработкой алгоритма межведомственного взаимодействия».
Руководителям органов исполнительной власти субъектов рекомендуется к началу лета обеспечить готовность «госпитальной базы, лабораторной базы и других медицинских организаций» к проведению противоэпидемических мероприятий на случай поступления таких пациентов.
Высшим должностным лицам субъектов рекомендовано изменить планы по санитарной охране территорий с учетом риска распространения холеры и принять меры по обеспечению населения качественной питьевой водой.
Население субъектов должны проинформировать о мерах профилактики заболевания.
Расширить объемы мониторинговых исследований и учащение взятия проб воды рекомендуется руководителям управлений Роспотребнадзора по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю.
Холера — острая бактериальная инфекция, которой можно заразиться при попадании в организм зараженных пищи или воды. По данным ВОЗ, у большинства инфицированных не развивается никаких симптомов либо болезнь проявляется в легкой форме. В тяжелых случаях заболевание вызывает острую диарею и может закончиться смертью пациента.