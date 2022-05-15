Академик РАН увидел риск распространения холеры в зонах боевых действий

Вадим Покровский пояснил, что инфекция распространяется там, где нет доступа к качественной питьевой воде. Он не исключил, что холерные бактерии могли находиться в «подозрительных лабораториях» на Украине

Вадим Покровский (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

Массовые вспышки холеры возможны в случае попадания возбудителя в воду — в этом плане риск велик в зоне конфликта на Украине, где из-за военных действий население лишается безопасных источников воды, рассказал в эфире «Радио России» эпидемиолог академик РАН Вадим Покровский. Кишечные инфекции, включая холеру, более активно распространяются летом, добавил он.

«Холерные бактерии могли оказаться в тех самых подозрительных лабораториях, которые были организованы на территории Украины. Ну и в этой ситуации военной они могут попасть и в водоемы», — продолжил ученый. О существовании на Украине биолабораторий по разработке компонентов биологического оружия при финансовой поддержке США в марте заявило Минобороны России. По данным ведомства, оно получило документы об экстренном уничтожении 24 февраля патогенов возбудителей разных болезней, в том числе холеры. В Киеве и Вашингтоне наличие таких разработок опровергли.

Покровский отметил, что на территории «новых республик» — ДНР и ЛНР — разрушены системы водоснабжения, это является одним из факторов риска.

По словам ученого, могли загрязниться и водопроводные сооружения Северо-Крымского канала, подача воды по которым возобновилась после начала военной операции на Украине. Специалист пояснил, что канал не работал несколько лет, «определенным образом там могли загрязниться уже водопроводные сооружения, по которым сейчас пошла вода».

Покровский подчеркнул, что с водой передается не только холера: вышеперечисленные факторы увеличивают риск распространения дизентерии, брюшного тифа и других заболеваний.

Холера может передаваться и пищевым путем, добавил академик. «Это типичное «заболевание грязных рук», — сказал он. Меры профилактики заболевания — кипячение воды или ее дезинфекция специальными таблетками, тщательное мытье рук и продуктов.

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Основное отличие холеры от других пищевых токсикоинфекций — то, что рвота и диарея при заражении возбудителями этого заболевания не сопровождаются повышением температуры, рассказал эксперт. Он подчеркнул, что главная проблема во время холеры — обезвоживание, поэтому больных лечат капельницами и солевыми растворами, чтобы компенсировать потерю жидкости и обеспечить водно-солевой баланс, и болезнь в течение недели проходит. Когда доступа к капельницам и растворам нет, советуют просто обильное питье.

«Если только давать антибиотики, то они будут неэффективны. Обязательно надо восполнять потери воды и солей, в ряде случаев можно обойтись и без антибиотиков», — заявил Покровский.

Большого опыта применения вакцин от холеры в России нет, продолжил ученый: «Когда уже началась эпидемия, тогда вакцинируют тех людей, которые могли бы быть вовлечены в это. Это вакцины не пролонгированного действия».

По оценкам исследователей, в мире ежегодно фиксируется от 1,3 млн до 4 млн случаев заболевания холерой и 21–143 тыс. случаев смерти. При отсутствии лечения болезнь может закончиться смертью заразившегося за несколько часов, предупреждает ВОЗ.

В конце апреля главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала усилить меры профилактики холеры из-за возросшего риска ее распространения. Управлениям Роспотребнадзора по Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской областям, Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю посоветовали участить взятие проб воды. Эти регионы граничат с Украиной и принимают беженцев.

Позднее в Роспотребнадзоре заявили, что к 5 мая в России не были выявлены случаи холеры.