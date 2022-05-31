Минобрнауки посоветовало отказаться от программы обмена студентами с ЕС
Минобрнауки России рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Совет ЕС 8 апреля установил запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под госконтролем организациям по линии финансируемых из европейского бюджета программ, подчеркнули в Минобрнауки.
Программу Erasmus+ более 30 лет финансирует Евросоюз. Она направлена на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения. В частности, речь идет о финансовой поддержке обмена студентами.
Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать собственную систему высшего образования.
«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал министр.
Болонский процесс предусматривает создание единого европейского пространства высшего образования, его приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. Россия присоединилась к процессу 19 сентября 2003 года.
В начале апреля ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что не свойственные для России системы образования, в том числе Болонская система, способствовали снижению качества образования в стране.
В конце февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за границей россияне подвергаются травле со стороны иностранцев из-за своей национальности из-за ситуации на Украине.
Позднее Минобрнауки сообщило, что все российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут вернуться в Россию и продолжить свое обучение в ведущих вузах страны.