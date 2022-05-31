Минобрнауки рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества с Erasmus+

Минобрнауки посоветовало отказаться от программы обмена студентами с ЕС

Совет ЕС ранее запретил предоставлять финансовую и другие виды поддержка российским государственным вузам по линии программ, финансируемых из европейского бюджета, указали в Минобрнауки

Минобрнауки России рекомендовало российским вузам воздержаться от сотрудничества в рамках программы ЕС по обмену студентами Erasmus+. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Совет ЕС 8 апреля установил запрет на предоставление финансовой и нефинансовой поддержки российским государственным или находящимся под госконтролем организациям по линии финансируемых из европейского бюджета программ, подчеркнули в Минобрнауки.

Программу Erasmus+ более 30 лет финансирует Евросоюз. Она направлена на поддержку и развитие сотрудничества в сфере образования и обучения. В частности, речь идет о финансовой поддержке обмена студентами.

Минобрнауки заявило о планах отказаться от Болонской системы Общество

Ранее министр образования и науки Валерий Фальков заявил, что ведомство намерено отказаться от Болонской системы и разработать собственную систему высшего образования.

«Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», — сказал министр.

Болонский процесс предусматривает создание единого европейского пространства высшего образования, его приняли 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская декларация. Россия присоединилась к процессу 19 сентября 2003 года.

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В начале апреля ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что не свойственные для России системы образования, в том числе Болонская система, способствовали снижению качества образования в стране.

В конце февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что за границей россияне подвергаются травле со стороны иностранцев из-за своей национальности из-за ситуации на Украине.

Позднее Минобрнауки сообщило, что все российские студенты, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут вернуться в Россию и продолжить свое обучение в ведущих вузах страны.