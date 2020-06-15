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Адвокат объяснила опьянение Михаила Ефремова

Елизавета Шаргородская
Елизавета Шаргородская (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Ее клиент выпил, получив известие о смерти близкого человека, сообщила РБК адвокат Елизавета Шаргородская.

Кто именно скончался, адвокат не уточнила.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять помощь артиста черным пиаром. Пашаев утверждает, что до суда пострадавшие могут получить определенную материальную и моральную помощь, которая, однако, никак не скажется на наказании артиста.

8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов не справился с управлением, его Jeep выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль с 57-летним Сергеем Захаровым за рулем, который скончался в больнице на следующее утро. В отношении артиста возбудили уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее гибель человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Теги: Михаил Ефремов, опьянение, ДТП, новости
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