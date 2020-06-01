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Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России официально зарегистрированы 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.

«Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 млн, а если быть более точным, 2 млн 90 тыс.», — сказал Котяков.

Он отметил, что наиболее сложным для рынка труда будет третий квартал 2020 года. «Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, при этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться», — добавил министр.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В конце мая президент Владимир Путин сообщал, что в стране официально зарегистрированы 1,9 млн безработных. Котяков заявлял, что еще 3 млн человек находятся в режиме неполной занятости.

Глава государства просил обратить внимание на ситуацию с рынком труда в восьми регионах — Тюменской, Калининградской, Вологодской областях, Чувашии, Бурятии, Туве, Кабардино-Балкарии и Алтае. Там отмечался наибольший рост числа безработных с 1 марта по 20 апреля.

В консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) допустили, что из-за эпидемии коронавируса уровень безработицы в России может вырасти в три раза по сравнению с докризисными 4,6%.

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Теги: безработица, Россия, Антон Котяков
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