Минтруд сообщил о более чем 2 млн зарегистрированных безработных

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России официально зарегистрированы 2,09 млн безработных. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, передает ТАСС.

«Мы видим, что у нас действительно растет количество зарегистрированных безработных граждан, по состоянию на сегодняшний день уже число составило больше 2 млн, а если быть более точным, 2 млн 90 тыс.», — сказал Котяков.

Он отметил, что наиболее сложным для рынка труда будет третий квартал 2020 года. «Это пиковое значение накопленного объема безработных граждан, при этом в четвертом квартале динамика уже будет стабилизироваться», — добавил министр.

В конце мая президент Владимир Путин сообщал, что в стране официально зарегистрированы 1,9 млн безработных. Котяков заявлял, что еще 3 млн человек находятся в режиме неполной занятости.