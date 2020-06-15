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На московских чиновников пожаловались в суд из-за штрафов по самоизоляции

«Роскомсвобода» решила оспорить в суде законность выписанных московской дорожной инспекцией штрафов за нарушение самоизоляции. МАДИ использовала для этого данные из базы ГИБДД
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Организация «Роскомсвобода» обратилась в Роскомнадзор с жалобой на неправомерное использование личных данных москвичей, пишут «Ведомости». По ее версии, права горожан нарушались при выписывании им штрафов за нарушение самоизоляции с использованием данных из базы ГИБДД.

Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян объяснил, что речь идет о штрафах за нарушение самоизоляции, которые выписывала Московская автодорожная инспекция (МАДИ). МАДИ имеет доступ к базе ГИБДД, где хранятся данные об автовладельцах. Инспекция использует их для контроля за соблюдением дорожной разметки и правил парковки. Это регламентировано отдельным соглашением с правительством Москвы. Однако, отмечают в «Роскомсвободе», официальной передачи полномочий ведомству на выписывание штрафов за нарушение самоизоляции не было.

Согласно законодательству, обработка персональных данных может осуществляться либо с согласия гражданина, либо при наличии законной цели. Однако согласия на использование своих данных для этого граждане не давали, а отсутствие надлежащего решения о передаче МАДИ права на вынесение таких штрафов исключает и наличие законной цели, считают в «Роскомсвободе». В этом случае МАДИ становится нарушителем законодательства о персональных данных. В такой ситуации правозащитники попросили Роскомнадзор дать оценку действий инспекции.

Штрафы за нарушение самоизоляции выписывались на основании регионального кодекса об административных правонарушениях, дополняющего федеральный КоАП, а конкретнее ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы). В соответствии с ним за нарушение самоизоляции без обоснованной цели, в том числе с использованием личного автотранспорта, москвичам грозил штраф в размере до 4 тыс. руб. (5 тыс. при повторном нарушении). В столичном законе указано, что к ответственности по его норме привлекаются нарушители, чьи действия не влекут административной ответственности в соответствии с федеральным КоАП, который за аналогичное нарушение предусматривает уже штрафы в размере 15–40 тыс. руб. 8 апреля премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы: оно позволило полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции в соответствии со столичным законодательством.

РБК направил запросы в МАДИ, пресс-службу мэра и правительства Москвы, а также в «Роскомсвободу».

Ошибки, штрафы и неразбериха
Политика
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правомерность назначения штрафов во время самоизоляции и карантинных мер в Москве пытались обжаловать уже несколько раз. В начале апреля коллективный иск в Мосгорсуд о незаконности введения на территории столицы режима всеобщей изоляции подготовили сторонники политика Дмитрия Гудкова. Они утверждали, что действия московских властей противоречат прописанному в федеральном законодательстве порядку установления подобных ограничений. Московские власти в ответ заявили, что граждане по закону не могут нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, а профилактические меры, введенные в Москве из-за эпидемии COVID-19, направлены на защиту жителей. В начале июня суд иск отклонил.

В середине апреля несколько глав московских муниципальных округов и муниципальных депутатов обратились в Мосгорсуд с требованием признать недействительными поправки, внесенные в столичный КоАП (п. 1.1 ст. 16.6), которые позволяли штрафовать граждан за нарушение режима повышенной готовности с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Авторы жалобы утверждали, что у московских чиновников нет права использовать подобные инструменты контроля за передвижением граждан.

Режим самоизоляции и пропусков был отменен в Москве 9 июня.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: самоизоляция, коронавирус, штрафы, Москва
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