Суд отклонил иск к московским властям о штрафах за нарушение самоизоляции

Здание Московского городского суда (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова, которые требовали признать недействующими штрафы за нарушение самоизоляции. Об этом говорится в сообщении суда, поступившем в РБК.

«Московский городской суд отказал в удовлетворении административных исковых требований Шендеровича Д.И., Обухова А.В. к Московской городской думе и мэру Москвы о признании недействующими ч. 2–4 ст. 3.18.1 закона города Москвы», — говорится в сообщении.

Эта статья городского КоАП предусматривает ответственность за нарушение правовых актов, касающихся режима повышенной готовности на территории столицы, в том числе режима самоизоляции. Части 2–4 предполагают штраф 4 тыс. руб. за первое нарушение самоизоляции и 5 тыс. руб. при повторном нарушении (или с использованием транспортного средства).

Шендерович и Обухов также требовали признать незаконным применение видеокамер при составлении протоколов по ст. 3.18.1, эта часть иска выделена в отдельное производство. «Беседа назначена на 18.06.2020», — уточнили в суде.