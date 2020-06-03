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Суд отклонил иск к московским властям о штрафах за нарушение самоизоляции

Здание Московского городского суда
Здание Московского городского суда (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова, которые требовали признать недействующими штрафы за нарушение самоизоляции. Об этом говорится в сообщении суда, поступившем в РБК.

«Московский городской суд отказал в удовлетворении административных исковых требований Шендеровича Д.И., Обухова А.В. к Московской городской думе и мэру Москвы о признании недействующими ч. 2–4 ст. 3.18.1 закона города Москвы», — говорится в сообщении.

Ошибки, штрафы и неразбериха
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Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Эта статья городского КоАП предусматривает ответственность за нарушение правовых актов, касающихся режима повышенной готовности на территории столицы, в том числе режима самоизоляции. Части 2–4 предполагают штраф 4 тыс. руб. за первое нарушение самоизоляции и 5 тыс. руб. при повторном нарушении (или с использованием транспортного средства).

Шендерович и Обухов также требовали признать незаконным применение видеокамер при составлении протоколов по ст. 3.18.1, эта часть иска выделена в отдельное производство. «Беседа назначена на 18.06.2020», — уточнили в суде.

Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ранее Шендерович и еще 19 человек подали коллективный иск в Мосгорсуд с требованием признать незаконным введение на территории столицы режима всеобщей изоляции и пропускного режима. В качестве оснований для иска указывались ст. 55 и ст. 27 Конституции. Истцы считают, что указ мэра ограничивает право на передвижение, а также считают, что федеральное законодательство не дает главам субъектов соответствующих полномочий.

Согласно позиции городских властей, требования авторов иска в Мосгорсуд не соответствуют действующему законодательству, так как граждане по закону не могут нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. Профилактические меры, введенные в Москве из-за эпидемии COVID-19, направлены на защиту жителей, указали в мэрии. Власти города также считают, что введенные ограничения не нарушают конституционные права.

Мосгорсуд отказался принять обеспечительные меры по иску.

Теги: коронавирус, штрафы, Москва
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