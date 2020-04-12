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Муниципальные депутаты оспорили порядок наказания за нарушение изоляции

Депутатов не устраивает, что для установления нарушений используется система видеонаблюдения и данных геолокации. По их мнению, у властей города не было полномочия на принятие соответствующих поправок в столичный КоАП
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Главы московских муниципальных округов Якиманка и Гагаринский Андрей Морев и Елена Русакова, а также муниципальные депутаты Юрий Рейнхиммель (Мещанский район) и Николай Бобринский (Раменки) обратились в Мосгорсуд с требованием признать недействительными поправки, внесенные в столичный КоАП (п. 1.1 ст. 16.6), которые позволят штрафовать граждан за нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Об этом РБК сообщил Морев.

По его словам, иск был подан 10 апреля, он еще не зарегистрирован. «У нас еще не введен нормальный карантин по ФЗ № 62. Во-вторых, система распознавания лиц, которая установлена в Москве, не касается административных правонарушений, связанных с покиданием жилища. Так могут штрафовать только машины. В-третьих, большинство камер видеонаблюдения в наших домах и дворах установлены незаконно, без решения общего собрания собственников», — отметил депутат.

Рейнхиммель заявил, что, по его мнению, принятие подобных поправок не относится к компетенции городских властей. «Определить, что данные правонарушения могут фиксироваться техническими средствами, — это компетенция федерального законодателя. Если бы это было административное правонарушение, связанное с использованием транспортных средств, — то да. И то, привлекать нарушителя к ответственности можно только такими способами, какие указаны в КоАП. А в нем нет упоминаний о геолокации и системе распознавания лиц», — объяснил он.

По словам Русаковой, указанная поправка противоречит федеральному КоАП и ряду законов, касающихся общих принципов работы федеральной и исполнительной власти в субъектах, и законам о персональных данных. «Федеральный кодекс не допускает возбуждения дел по материалам, полученным с помощью систем распознавания лиц и геолокации. Кроме того, в законодательстве о защите от чрезвычайных ситуаций не предусмотрена обработка биометрических персональных данных», — отметила она.

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Русакова также указала, что процедура назначения штрафа предлагается в том же порядке, в каком сейчас предусмотрена только в двух случаях — при нарушении ПДД и вандализме. Если камеры видеонаблюдения зафиксируют нарушение, дело направят в соответствующие административные органы, где его рассмотрят без участия гражданина и назначат штраф, пояснила она.

«Но когда это касается частной жизни человека — куда он пошел, когда пошел, — это совершенно иная ситуация. Здесь необходима реализация права на защиту и участие в рассмотрении дела. Гражданин должен иметь возможность предоставить аргументы в свою защиту. Уже есть такие примеры: человек идет в магазин, который, как он считает, находится ближе всего к его дому, а его останавливают и выписывают ему штраф», — сказала Русакова.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

О том, что для контроля за соблюдением режима изоляции будет использоваться усовершенствованная версия существующей в городе системы видеонаблюдения и распознавания лиц, включающая в себя камеры, установленные во дворах, на подъездах жилых домов, в парках, школах, поликлиниках, магазинах и на стройках, в помещениях административных зданий и других общественных местах, источники РБК сообщили 31 марта.

На следующий день соответствующие поправки одобрила Мосгордума, а 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон о штрафах за нарушение режима самоизоляции. Гражданам, нарушившим самоизоляцию, грозит штраф до 5 тыс. руб., а для организаций — до 500 тыс. руб. Согласно принятому закону, нарушения могут фиксировать и установленные в городе камеры видеонаблюдения.

По состоянию на 12 апреля в Москве за нарушение карантина оштрафовали уже 30 человек. Помимо информации, полученной с камер, власти учитывают и сведения сотовых операторов. В частности, они сообщали, что 10 апреля покидали дом более чем на шесть часов более 3,5 млн жителей Москвы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Любовь Порываева, Виктория Полякова
Теги: самоизоляция, коронавирус, новости РБК
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