Муниципальные депутаты оспорили порядок наказания за нарушение изоляции

Депутатов не устраивает, что для установления нарушений используется система видеонаблюдения и данных геолокации. По их мнению, у властей города не было полномочия на принятие соответствующих поправок в столичный КоАП

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Главы московских муниципальных округов Якиманка и Гагаринский Андрей Морев и Елена Русакова, а также муниципальные депутаты Юрий Рейнхиммель (Мещанский район) и Николай Бобринский (Раменки) обратились в Мосгорсуд с требованием признать недействительными поправки, внесенные в столичный КоАП (п. 1.1 ст. 16.6), которые позволят штрафовать граждан за нарушение «режима повышенной готовности» с помощью камер видеонаблюдения и геолокации. Об этом РБК сообщил Морев.

По его словам, иск был подан 10 апреля, он еще не зарегистрирован. «У нас еще не введен нормальный карантин по ФЗ № 62. Во-вторых, система распознавания лиц, которая установлена в Москве, не касается административных правонарушений, связанных с покиданием жилища. Так могут штрафовать только машины. В-третьих, большинство камер видеонаблюдения в наших домах и дворах установлены незаконно, без решения общего собрания собственников», — отметил депутат.

Рейнхиммель заявил, что, по его мнению, принятие подобных поправок не относится к компетенции городских властей. «Определить, что данные правонарушения могут фиксироваться техническими средствами, — это компетенция федерального законодателя. Если бы это было административное правонарушение, связанное с использованием транспортных средств, — то да. И то, привлекать нарушителя к ответственности можно только такими способами, какие указаны в КоАП. А в нем нет упоминаний о геолокации и системе распознавания лиц», — объяснил он.

По словам Русаковой, указанная поправка противоречит федеральному КоАП и ряду законов, касающихся общих принципов работы федеральной и исполнительной власти в субъектах, и законам о персональных данных. «Федеральный кодекс не допускает возбуждения дел по материалам, полученным с помощью систем распознавания лиц и геолокации. Кроме того, в законодательстве о защите от чрезвычайных ситуаций не предусмотрена обработка биометрических персональных данных», — отметила она.