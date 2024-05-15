Украинцев предупредили об аварийных отключениях из-за дефицита энергии

На Украине второй день подряд проводили аварийные отключения электроэнергии

Причиной отключений в «Укрэнерго» назвали дефицит электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания и обстрелов

Во всех регионах Украины вновь проводили аварийные отключения электроэнергии для граждан и предприятий, сообщило «Укрэнерго» в телеграм-канале.

«С 6:40 до 9:00 диспетчерский центр «Укрэнерго» проводил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины», — говорится в сообщении.

Причиной отключений там назвали дефицит электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания и из-за обстрелов.

В течение суток для промышленности также будут действовать графики ограничения мощности.

14 мая электричество отключали с 21:00 до 0:00. «Ориентировочно до 10% потребителей отключены до конца суток», — говорил накануне председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. По его словам, прибегнуть к экстренным мерам пришлось из-за резкого роста потребления электричества вечером из-за похолодания и из-за последствий обстрелов объектов энергетики. «Привлеченного импорта электроэнергии, аварийной помощи и применения ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы», — пояснил он.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Удары по объектам энергетики и ВПК наносятся в том числе в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российского ТЭКа, указывало ведомство.

На этой неделе министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что энергосистеме страны нанесен серьезнейший ущерб с начала военных действий. «Я могу сказать вам, что ущерб огромен, даже в сравнении с 2022 и 2023 годами он намного больше», — отметил Галущенко в беседе с министром экономического сотрудничества и развития Германии Свеньей Шульце. По его словам, из-за недавних атак Украина лишилась до 8 ГВт энергии из 18 ГВт, которые выработала за зимний период.

9 мая «Укргидроэнерго» сообщило, что «вся гидрогенерация получила сокрушительные повреждения». Две гидроэлектростанции были выведены из эксплуатации. 8 мая Минобороны отчиталось об успешном ударе по украинским объектам энергетики в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому ТЭКу.

На Украине уничтожено или повреждено более 800 объектов теплоснабжения, говорил премьер Денис Шмыгаль. На их восстановление понадобится «колоссальная сумма — около $1 млрд», отмечал он.