В Думе предложили полностью запретить продажу вейпов в России

В Госдуме подготовили законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Госдумы от фракций КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект о полном запрете розничной продажи никотиносодержащих и безникотиновых вейпов в России, передает ТАСС со ссылкой на документ.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотиносодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — говорится в тексте законопроекта.

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) сообщил агентству, что сейчас продолжаются консультации, ведется сбор подписей. Депутаты намерены внести документ в нижнюю палату в ближайшее время, уточнил он.

Согласно данным, которые привели авторы документа, к началу 2023 года по сравнению с 2011-м число использующих вейпы подростков выросло в десять раз. Вейпинг преподносится как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей», говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы указали на риск развития никотиновой зависимости у покупателей вейпов, так же как у обычных курильщиков, и повреждения легких.

Безникотиновые жидкости для вейпов также не безвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей, подчеркивают депутаты. Вдыхание каждого из этих веществ в виде пара вызывает тяжелые легочные заболевания, сказано в пояснительной записке.

Действующие ограничения на торговлю вейпами, по мнению депутатов, легко обходятся, и их продолжают продавать несовершеннолетним.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны», — заключили авторы документа.