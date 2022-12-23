Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков подросткам Общество, 20:00
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 20:00
Сын Кадырова рассказал о впечатлениях от победного дебюта в ММА Спорт, 19:59
Путин наградил помощника Кадырова и полпреда Чечни Политика, 19:58
Путин осмотрел БМП на заводе в Туле Политика, 19:52
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 19:48
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 19:35
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
«Шпионивший для России» немецкий разведчик обладал доступом к данным США Политика, 19:27
Чемпион мира по футболу 2018 года объявил о завершении карьеры Спорт, 19:25
Компания Цукерберга выплатит $725 млн за утечку данных из Facebook Life, 19:21
Роскомнадзор проверит утечку паспортных данных водителей в «Ситимобиле» Бизнес, 19:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:14
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 19:12
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:05
Общество ,  
0 

Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков подросткам

Вице-премьер Голикова поручила Минздраву проработать запрет на продажу энергетиков детям
Голикова предложила запретить выпускать энергетики в банках и бутылках, объем которых превышает 500 мл, а также с учетом опыта регионов изучить вопрос запрета несовершеннолетним их продажу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минздрав и Минпромторг проработают вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом, как пишет «РИА Новости», она заявила на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер поручила также изучить вопрос размещения на таре продукта соответствующей маркировки и ограничить предельный объем тары для таких напитков 0,5 л. Голикова отметила, что эти меры следует проработать «с учетом регионального опыта».

По ее поручению будет создана рабочая группа для разработки «дорожной карты» по формированию приверженности здоровому образу жизни среди молодежи, этого власти намерены достичь путем проведения в СМИ и социальных сетях информационной кампании против наркотиков.

Энергетические напитки стали самой быстрорастущей категорией отечественного рынка безалкогольных напитков, их продажи за прошлый год выросли на 32% и достигли 829 млн л, следовало из исследования BusinesStat. Аналитики пришли к выводу, что в основном такие напитки приобретает молодежь, их активно пьют спортсмены и люди, которые проводят много времени на работе. В среднем энергетики дорожают меньше, чем другие газированные напитки и соки, что повышает их привлекательность в глазах покупателей, указывали эксперты.

Власти и прежде допускали ограничения на продажу энергетиков: около шести лет назад, в 2016 году, Генпрокуратура разрешила регионам вводить ограничения на продажу безалкогольных энергетических напитков. В Минюсте пояснили, что на федеральном уровне продажа энергетических напитков не регламентирована, поэтому регионы имеют право вводить собственные требования к торговле ими. Тогда на Алтае, в Крыму, Туве, Забайкальском крае и Омской области была запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, а также в детских, медицинских, образовательных и других учреждениях и во время культурно-массовых мероприятий с участием молодежи до 18 лет.

Запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков действует в России с января 2018 года.

Читайте на РБК Pro
Meta* в реестре экстремистских организаций: как реагировать компаниям
Какие пять мифов выгодны следователям в уголовных процессах
Основатель Cofix Ави Кац — о том, как найти идею для бизнеса
Ребенок постоянно кусочничает. Как родителю избавить его от этой привычки


 

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Татьяна Голикова энергетики продажа энергетиков Минздрав Минпромторг
Материалы по теме
Голикова предложила запретить подросткам аборты без согласия родителей
Общество
Совфед одобрил закон о запрете принудительного сбора биометрии
Политика
Путин подписал закон об акцизе на сладкие напитки
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter