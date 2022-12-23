Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков подросткам

Голикова предложила запретить выпускать энергетики в банках и бутылках, объем которых превышает 500 мл, а также с учетом опыта регионов изучить вопрос запрета несовершеннолетним их продажу

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Минздрав и Минпромторг проработают вопрос о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом, как пишет «РИА Новости», она заявила на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Вице-премьер поручила также изучить вопрос размещения на таре продукта соответствующей маркировки и ограничить предельный объем тары для таких напитков 0,5 л. Голикова отметила, что эти меры следует проработать «с учетом регионального опыта».

По ее поручению будет создана рабочая группа для разработки «дорожной карты» по формированию приверженности здоровому образу жизни среди молодежи, этого власти намерены достичь путем проведения в СМИ и социальных сетях информационной кампании против наркотиков.

Энергетические напитки стали самой быстрорастущей категорией отечественного рынка безалкогольных напитков, их продажи за прошлый год выросли на 32% и достигли 829 млн л, следовало из исследования BusinesStat. Аналитики пришли к выводу, что в основном такие напитки приобретает молодежь, их активно пьют спортсмены и люди, которые проводят много времени на работе. В среднем энергетики дорожают меньше, чем другие газированные напитки и соки, что повышает их привлекательность в глазах покупателей, указывали эксперты.

Власти и прежде допускали ограничения на продажу энергетиков: около шести лет назад, в 2016 году, Генпрокуратура разрешила регионам вводить ограничения на продажу безалкогольных энергетических напитков. В Минюсте пояснили, что на федеральном уровне продажа энергетических напитков не регламентирована, поэтому регионы имеют право вводить собственные требования к торговле ими. Тогда на Алтае, в Крыму, Туве, Забайкальском крае и Омской области была запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, а также в детских, медицинских, образовательных и других учреждениях и во время культурно-массовых мероприятий с участием молодежи до 18 лет.

Запрет на производство и продажу слабоалкогольных энергетических напитков действует в России с января 2018 года.