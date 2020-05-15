Генерал ФСБ пообещал помощь НКО из-за жалобы депутатов о домашнем насилии

Экс-глава пресс-службы ФСБ генерал Александр Михайлов назвал «странным и глупым» заявление депутатов Госдумы о том, что жалобы правозащитников на рост домашнего насилия порочат институт брака. Он предложил помощь профильным НКО

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Движение «Сильная Россия» готово оказать юридическую помощь некоммерческим организациям и СМИ, которые сообщили о росте уровня домашнего насилия из-за режима самоизоляции, из-за давления со стороны депутатов Госдумы во главе с Виталием Милоновым. Об этом сообщили РБК в пресс-службе движения. Речь идет «не только о правовой, но и о психологической помощи» правозащитникам, добавил в беседе с РБК член высшего совета движения, генерал-лейтенант милиции и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Во всяком случае, создать им условия для того, чтобы им никто не мешал», — ответил генерал Михайлов на вопрос РБК, какого рода помощь он готов оказать представителям НКО, которые занимаются проблемой домашнего насилия.

«Ни один нормальный мужчина не будет бить свою мать, жену или ребенка. Те, кто это делает, — просто подонки, недостойные называться мужчинами», — цитирует слова Михайлова пресс-служба «Сильной России».

Конфликт между депутатами Как писал РБК в конце апреля, авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием депутаты фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять срочные меры для пресечения домашнего насилия, уровень которого возрос после введения режима самоизоляции. Так, в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, выросло и количество подопечных в региональных кризисных центрах. 13 мая депутаты Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, Николай Земцов, Инга Юмашева и Владимир Крупенников попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить публикацию РБК, в которой приводились данные НКО из письма депутатов о росте уровня домашнего насилия. По их мнению, данные правозащитников «полностью опровергаются официальной информацией МВД». Депутаты считают, что распространение не совпадающих с официальной статистикой данных подпадает под статью КОАП «Злоупотребление свободой массовой информации» и способно «сформировать недостоверную картину, порочащую институт семьи и брака». Депутат Оксана Пушкина в ответ назвала авторов жалобы «доносчиками» и «мракобесами».

«Странное и глупое заявление в прокуратуру депутатов говорит не только о попытке принизить проблему домашнего насилия, но и об их полной некомпетентности в данном вопросе, — сказано в заявлении Михайлова. — Ссылка на статистику МВД неактуальна, так как любой участковый подтвердит, что в случае насилия в семье потерпевшие далеко не всегда вызывают полицию и тем более пишут заявление на обидчика, а после декриминализации побоев латентность существенно повысилась. Во время эпидемии семьи самоизолировались и в полицию стали обращаться еще реже».