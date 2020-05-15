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Генерал ФСБ пообещал помощь НКО из-за жалобы депутатов о домашнем насилии

Экс-глава пресс-службы ФСБ генерал Александр Михайлов назвал «странным и глупым» заявление депутатов Госдумы о том, что жалобы правозащитников на рост домашнего насилия порочат институт брака. Он предложил помощь профильным НКО
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Движение «Сильная Россия» готово оказать юридическую помощь некоммерческим организациям и СМИ, которые сообщили о росте уровня домашнего насилия из-за режима самоизоляции, из-за давления со стороны депутатов Госдумы во главе с Виталием Милоновым. Об этом сообщили РБК в пресс-службе движения. Речь идет «не только о правовой, но и о психологической помощи» правозащитникам, добавил в беседе с РБК член высшего совета движения, генерал-лейтенант милиции и генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Во всяком случае, создать им условия для того, чтобы им никто не мешал», — ответил генерал Михайлов на вопрос РБК, какого рода помощь он готов оказать представителям НКО, которые занимаются проблемой домашнего насилия.

«Ни один нормальный мужчина не будет бить свою мать, жену или ребенка. Те, кто это делает, — просто подонки, недостойные называться мужчинами», — цитирует слова Михайлова пресс-служба «Сильной России».

Конфликт между депутатами

Как писал РБК в конце апреля, авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием депутаты фракции «Единая Россия» Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова попросили вице-премьера Татьяну Голикову принять срочные меры для пресечения домашнего насилия, уровень которого возрос после введения режима самоизоляции. Так, в марте 2020 года количество звонков на всероссийский телефон доверия для женщин выросло на 24% по сравнению с февралем, выросло и количество подопечных в региональных кризисных центрах.

13 мая депутаты Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, Николай Земцов, Инга Юмашева и Владимир Крупенников попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить публикацию РБК, в которой приводились данные НКО из письма депутатов о росте уровня домашнего насилия. По их мнению, данные правозащитников «полностью опровергаются официальной информацией МВД». Депутаты считают, что распространение не совпадающих с официальной статистикой данных подпадает под статью КОАП «Злоупотребление свободой массовой информации» и способно «сформировать недостоверную картину, порочащую институт семьи и брака». Депутат Оксана Пушкина в ответ назвала авторов жалобы «доносчиками» и «мракобесами».

«Странное и глупое заявление в прокуратуру депутатов говорит не только о попытке принизить проблему домашнего насилия, но и об их полной некомпетентности в данном вопросе, — сказано в заявлении Михайлова. — Ссылка на статистику МВД неактуальна, так как любой участковый подтвердит, что в случае насилия в семье потерпевшие далеко не всегда вызывают полицию и тем более пишут заявление на обидчика, а после декриминализации побоев латентность существенно повысилась. Во время эпидемии семьи самоизолировались и в полицию стали обращаться еще реже».

«Сильная Россия» готова «совершенно бесплатно предоставить организациям адвокатов из старшего офицерского состава, имеющих значительный опыт работы в правоохранительных органах, чтобы они спокойно продолжали заниматься своим благородным делом и не отвлекались на непрофильные вещи», а также готова «бесплатно консультировать наших законодателей по уголовно-процессуальным моментам, чтобы они более не позорились с подобными доносами на всю страну», — сказано в заявлении Михайлова.

В беседе с РБК Михайлов подчеркнул, что пострадавшие от домашнего насилия зачастую не видят смысла обращаться в правоохранительные органы после декриминализации побоев в семье в 2017 году. Соответствующий закон был принят депутатами Госдумы, которые теперь «мало того, что создали условия для невозможности принять какие-то меры в отношении домашнего насилия, и мало того, что опровергают очевидные вещи, так они еще и жалуются на то, что эти факты вскрываются», — указал бывший глава ЦОС ФСБ, связав позицию парламентариев с тем, что в 2021 году состоятся очередные выборы в Госдуму.

«Эти заявления направлены на самовыражение. Про них (депутатов) забыли, и надо как-то о себе напомнить. Я убежден, что в 2021 году ни один из этих обращенцев не должен попасть в Госдуму. Нам всем стоит очень серьезно подумать и посмотреть на инициативы этих ребят, которые начали активизироваться перед выборами, — убежден Михайлов. — Они сделали самое подлое дело, которое можно было сделать. Я все-таки служил и в Комитете госбезопасности, и в наркоконтроле, и в МВД, я понимаю какие-то вещи. Но я не понимаю, почему сегодня люди, которые сами создали условия для распространения домашнего насилия, еще и жалуются».

По его мнению, во время самоизоляции многие семьи оказались «в четырех стенах, в замкнутом пространстве», без возможности «выплеснуть свою энергию куда-то вовне»: «Естественно, наступает определенное напряжение, реакция возникает на минимальные раздражители». Но выхода из ситуации домашнего насилия зачастую нет: «Полиция оказалась в очень сложном положении. С одной стороны, они прекрасно понимают, что с этим явлением надо бороться. Но никакой статьи для него нет. На участковых сейчас без слез не взглянешь, потому что они пашут, как папа Карло, а тут еще и домашнее насилие. Сегодня все делается для того, чтобы не регистрировать эти заявления», — считает генерал в отставке.

Генерал Михайлов и «Сильная Россия» пока не обращались к Пушкиной с прямыми предложениями помощи, сообщила депутат. О позиции Михайлова она узнала от корреспондента РБК и назвала ее «профессиональной, убедительной и в высшей степени достойной».

По официальным данным МВД, в апреле этого года преступлений, связанных с бытовым насилием, стало меньше на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В том числе на 14,6% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 17,1% — средней тяжести и на 3,3% — легкого вреда здоровью», — сообщили в министерстве. Ранее там сочли нецелесообразным ужесточать ответственность за семейное насилие, переводя его обратно в категорию уголовных преступлений.

В апреле поступило более 13 тыс. сообщений о домашнем насилии, в то время как в марте их было около 6 тыс., говорила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Рост вспышек домашнего насилия на фоне самоизоляции увидели и в ООН. По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в некоторых странах, по его словам, число обращений женщин в службы поддержки возросло вдвое.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова
Теги: Оксана Пушкина, Виталий Милонов, ФСБ, домашнее насилие, Александр Михайлов
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