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СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

В ведомстве полагают, что бизнесмен был одним из организаторов убийства двух членов возглавляемой им группировки в 1994 году

Следственный комитет России сообщил подробности задержания в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова, который подозревается в причастности к убийству в 1994 году членов ОПГ Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

На видео, которое распространил СК, показано, как несколько человек выводят из черного автомобиля задержанного.

В ведомстве сообщили, что у Наумова, который входил в возглавляемую Быковым группировку, в начала 1994 года возник конфликт с бизнесменом «в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности». Позже Быков посчитал, что Наумов со своим близким приятелем Войтенко был причастен к покушению на его жизнь. 24 июля оба были убиты на одной из красноярских улиц.

Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х
Общество
Анатолий Быков

По данным следствия, именно Быков поручил организацию убийства своему знакомому Владимиру Татаренкову, а тот привлек для исполнения двух членов своей банды, Сергея Бакурова и Владимира Чучкова.

Бакуров впоследствии был приговорен к пожизненному лишению свободы, а Татаренков — к 13 годам лишения свободы.

Как отметили в СК, именно Татаренков впоследствии дал показания, что одним из организаторов убийства был Быков.

Быков — бывший председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода и экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края. В 2002 году он получил условный срок по делу о покушении на криминального авторитета Вилора Струганова по прозвищу Паша Цветомузыка, однако спустя несколько лет судимость была погашена.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Анатолий Быков, Красноярск
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Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу о заказном убийстве в 1990-х
Общество
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