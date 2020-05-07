СК показал видео задержания бизнесмена Быкова

В ведомстве полагают, что бизнесмен был одним из организаторов убийства двух членов возглавляемой им группировки в 1994 году

Следственный комитет России сообщил подробности задержания в Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова, который подозревается в причастности к убийству в 1994 году членов ОПГ Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

На видео, которое распространил СК, показано, как несколько человек выводят из черного автомобиля задержанного.

В ведомстве сообщили, что у Наумова, который входил в возглавляемую Быковым группировку, в начала 1994 года возник конфликт с бизнесменом «в связи с несправедливым, по мнению первого, распределением доходов от совместной деятельности». Позже Быков посчитал, что Наумов со своим близким приятелем Войтенко был причастен к покушению на его жизнь. 24 июля оба были убиты на одной из красноярских улиц.